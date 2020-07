Aké obete sme schopní priniesť v mene lásky?

Kamila Shamsie a Teplo domova.

17. júl 2020 o 13:04 Ivana Zacharová

Kamila Shamsie, pochádzajúca z pakistanského Karáčí, citlivo vnímala napätú vzťah k moslimom už v roku 2013, keď žiadala o britské občianstvo. V ďalších rokoch sa situácia ešte zhoršovala.

Vlna atentátov v Londýne či v Paríži sa pretavila do nenávistnej islamofóbie a následne do útokov na moslimské obyvateľstvo. Na situáciu pohotovo zareagovala vo svojom najnovšom románe Teplo domova, za ktorý bola nominovaná na Booker Prize a získala zaň Women´s Prize For Fiction.

Vďaka autorkinmu pakistanskému pôvodu predstavuje menšinový pohľad na nenávisť voči moslimským prisťahovaleckým komunitám.

Prvotnou inšpiráciou bola Sofoklova Antigona.

No nie je to iba zmodernizovaná antická tragédia, jej prerozprávanie je vysoko aktuálne vďaka téme prisťahovalectva a zachyteniu množstva detailov z politickej a kultúrnej situácie v Británii. Podarilo sa jej vniesť aj nový pohľad do problematiky verbovania mladých mužov k ISIS.

Takéhoto mladíka moderná spoločnosť nenazve inak ako monštrum. Kto sa opováži vyrukovať s iným názorom, hneď je obvinený zo sympatií ku krvavému radikálnemu hnutiu. Jej hlavný hrdina Parvaiz vám však dokáže, že aj keď ho zlákal Islamský štát, budete ho svojím spôsobom chápať a súcitiť s ním.

Sofoklova Antigona v modernom šate

V knihe sme svedkami osudov dvoch londýnskych rodín moslimského pôvodu. Kým jedna dodržiava tradície a zachováva si vieru, druhá sa ich vzdala.

Ústrednými postavami prvej rodiny sú traja súrodenci Isma a dvojčatá Aneeka a Parvaiz Pashovci. Druhú reprezentujú prominentný politik a minister vnútra Karamat Lone a jeho syn Eamon.