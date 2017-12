Viedeň

Turisti zažijú v Prátri nové dobrodružstvá

3. jún 2005 o 0:00

Pri detských dobrodružných prehliadkach sa ratolesti hravým spôsobom dozvedia nové informácie, povozia sa a zahrajú, pričom budú po celý čas v spoločnosti pedagogicky školených sprievodcov. FOTO - TEAM 13



Od mája ponúka viedenský Práter novú atrakciu - dobrodružné prehliadky so sprievodcami. Približne tri hodiny trvajúce prehliadky ponúkajú návštevníkom pohľad do zákulisia najstaršieho a tradičného zábavného parku v Európe. Prehliadky začínajú na Wurstleplatz na Ulici Prvého mája 100 metrov od domu Schweizerhaus. Sprievodcovia oboznámia návštevníkov s históriou Prátra, vyrozprávajú neuveriteľné príhody a zavedú ich na miesta, do ktorých sa inak nikdy nedostali, povozia sa, samozrejme, na najrôznejších kolotočoch a vyskúšajú si atrakcie viedenského Prátra. Prehliadky sú rozdelené do okruhov podľa veku a záujmov od detskej Kiddy-Family-Tour cez Nostalgickú prehliadku, Relax, Speed až po Strašidelnú. Nostalgická prehliadka je šitá na mieru pre tých, ktorí sa chcú čo najviac dozvedieť o histórii a tradícii viedenského Prátra, medzi iným ponúka pohľad do zákulisia prvého viedenského karuselu s poníkmi.

Fixné termíny pre turistov dobrodružných prehliadok Prátra sú každú sobotu a nedeľu v čase od 14.00 do 17.00. K Prátru vo Viedni sa dostanete metrom U1 (stanica Praterstern), linkami rýchlodráhy S1, S2, S3, S7, S15 (Stanica Wien Nord), električkami č. 0, 5 a 21 a autobusom 80 A.

Beckett: Koniec, je koniec, schyľuje sa ku koncu

Viedenská Kabelwerk uvedie v piatok 3. júna premiérové predstavenie Samuela Becketta s názvom Finále. Po Beckettovom Čakaní na Godota (2003), Gorkého Nočnom azyle (2004) pokračuje Utečenecká trilógia pod režijným vedením Manfreda Michalkeho záverečnou časťou Finále.

V osobitom spracovaní textov prepojených s absurdnými obrazmi, dvojjazyčnom nemecko-anglickom naštudovaní sa predstavia bývalí obyvatelia viedenského integračného domu. Dvaja hlavní predstavitelia Farzad Mojgani (z Perzie) a Abate Ambachew (z Etiópie) si zahrali už aj v prvých častiach trilógie. Leitmotívom nadchádzajúceho premiérového predstavenia je veta z Beckettovho Finále "Koniec, je koniec, schyľuje sa ku koncu, možno sa schyľuje ku koncu."

Predstavenia absurdnej hry Finále vo viedenskej Kabelwerk (Oswaldgasse 33-35) sa uskutočnia aj 4., 6. - 11. a 13. - 19. júna, vždy so začiatkom o 20.00.

Súčasťou výstavy nábytku je aj blší trh

Viedenské múzeum nábytku Hofmobiliendepot pripravilo výstavu venovanú obdobiu tzv. druhej republiky a nového začiatku rakúskej samostatnosti.

Hlavnou témou prehliadky je rakúsky dizajn mobiliára 50-tych rokov, prezentovaný v medzinárodnom kontexte. Výstava 140 exponátov predvádza farebný svet nábytku 50-tych rokov. So svojou rôznorodosťou foriem dokumentuje rozmach tohto desaťročia. Výstava Dizajn mobiliára 50-tych rokov v Múzeu nábytku Hofmobiliendepot (Adreasgasse 7) v blízkosti Mariahilferstrasse je prístupná denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00 až do 6. novembra. Základné vstupné stojí 6,90 eura a zľavnené 4,50 eura.

Sprievodný program výstavy

Sobota 5. júna, 14.00 - 18.00

Odborníci na osvetlenia ohodnotia váš nábytok, lampy a doplnky pochádzajúce z 50-tych rokov.

Štvrtok 16. júna, 19.00

Come on, let's twist again

Tanečným večierkom 50-tych rokov sprevádza Eddy Franzen.

Sobota a nedeľa 18. a 19. júna, 10.00 - 18.00

Blší trh 50-tych rokov v múzejnej hale.

Sobota, 2. júla, od 18.00 hod.

Letná zábava 50-tych rokov na nádvorí

So živou hudbou, kokteilmi a jedlom z 50-tych rokov.

Návštevníci Viedne si vypočujú operety od Lehára i Kálmána

Na nadchádzajúce leto pripravili pre záujemcov viedenskej operetnej scény pestrý program.

+ Na začiatok júna prichádza jedna z popredných operetných scén v Európe - viedenská opera Volksoper s novou inscenáciou Predanej nevesty od Franza Lehára. Presne pred 100 rokmi sa slávila vo Viedni jej svetová premiéra a nová adaptácia je na programe 5., 8., 19., 24. a 30. júna.

+ Zaujímavé open-air predstavenia operety Emmericha Kálmana Čardášová princezná sa uskutočnia na Krieau vo viedenskom Prátri. Skladby budú znieť v nočnej prírode od 28. júla do 28. augusta vždy od štvrtka do soboty.

+ Zámocké divadlo v Schönbrunne pripravilo na letnú sezónu Viedenskú krv od Johanna Straussa na obdobie od 15. júla do 28. augusta denne okrem pondelkov.

+ Viedenské divadlo Akzent ponúkne počas operetného leta najznámejšie melódie od Johanna Straussa, Franza Lehára, Franza Schuberta a Roberta Stolza od 1. júla do 27. augusta.

+ Viedenská komorná opera Wiener Kammeroper prinesie veselé hudobné divadlo prostredníctvom komickej Donizettiho opery Rita alebo Bitý muž od 17. júla do 13. augusta s predstaveniami od štvrtka do soboty.

HUDBA

Viedenská Stadthalle,

Vogelweidplatz 14

4. 6. Chris Zashycki Art Ensemble, Blackbird, Christian Havel American Quartet, Attack feat. Billie D. o 20.00

5. 6. Toni Stricker, Richard Österreicher, Hans Salomon, Martina Petz, Daniel Nösig, Oliver Kent Trio o 11.00

7. 6. Duran Duran: "Astronaut" Tour o 19.30

Arena, Baumgasse 80

3. 6. Chencha Berrinches o 20.00

4. 6. Mainframe o 20.00

5. 6. Mosh City Summer Bloodbath feat. Lamb of God + Unearth o 18.00

6. 6. Useless ID + Straightaway o 20.00

7. 6. The More I See o 20.00

8. 6. Palmeras Kanibales o 20.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

4. 6. Martin Breinschmid European All Stars o 21.00

6. 6. Robert Bachner Bigband o 21.00

7. 6. Worried Men Skiffle Group o 21.00

8. 6. Wiesinger-Holzhacker Quintett o 21.00

9. 6. Teddy Ehrenreich Bigband o 21.00

Joe Zawinul's Birdland, Hilton/Stadtpark

do 4. 6. Dele Sosimi Afrobeat o 21.00

5. 6. Rose Bartu o 21.00

od 7. 6. Trilok Gurtu o 21.00

DIVADLÁ

BURGTHEATER WIEN, Dr.-Karl-Lueger-Ring 2

3. 6. Th. Bernhard: Sila zvyku o 20.00

4. 6. Th. Bernhard: Sila zvyku o 20.00

7. 6. W. Shakespeare: Hamlet o 19.00

9. 6. W. Shakespeare: Hamlet o 19.00

AKADEMIETHEATER, Lisztstrasse 1

3. 6. A. Strinberg: Tolerancia o 18.00

4. 6. A. Schnitzler: Anatol o 19.00

7. 6. E. Jelineková: Babel o 20.00

9. 6. E. Jelineková: Babel o 20.00

JOZEFSTADT, Josefstädter

Strasse 24-26

3. 6. T. Williams: Sklenený zverinec o 19.30

4. 6. H. v. Kleist: Amphitryon o 20.00

6. 6. J. Nestroy: Kampl o 19.30

9. 6. H. v. Kleist: Amphitryon o 19.30

VYBRANÉ VÝSTAVY

Umeleckohistorické múzeum, nám. Maria-Theresien-Platz

do 19. 6. Bernardo Bellotto

Albertina, Albertinaplatz 1

do 19. 6. Piet Mondrian

do 28. 8. Od Goyu po Picassa

MUMOK, Museumsplatz 1

do 19. 6. Svetlo a farba ruskej avantgardy 1910 - 1930

do 3. 7. John Baldessari

Arnold Schönberg Center, Palac Fanto 3

do 26. 6. Maliar Arnold Schönberg

Secession, Friedrichstrasse

do 26. 6. Eva Schlegelová

Rakúske múzeum úžitkového umenia, Stubenring 5

do 10. 7. La Cubanidad!. Kubánske plagáty 1940 - 2004

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 24. 7. René Magritte

Leopoldovo múzeum, MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 22. 8. Holá pravda. Klimt, Schiele, Kokoschka a ďalšie škandály

KUNSTHALLE Wien, MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 4. 9. Žije a pracuje vo Viedni II.

Viedenské múzeum Karlsplatz, nám. Karlsplatz

do 25. 9. Sinalcovská epocha

Múzeum Lichtensteinovcov, Fürstengasse 1

do 2. 10. Giovanni Giuliani (1664 - 1744)

Viedenské múzeum nábytku, Hofmobiliendepot, Andreasgasse 7

do 6. 11. Dizajn nábytku 50-tych rokov

Wien Museum Hermesvilla, Lainzer Tiergarten

do 20. 11. Zvieratá vo veľkomeste

