Ľubica Čekovská: Nemôžeme zostať v múzeu zosnulých majstrov, aj hudba pokračuje s dobou

V Rakúsku bude premiérovať novú operu.

28. júl 2020 o 13:25 Jana Alexová

Je našou povinnosťou prispieť vlastným hudobným názorom do mozaiky opier, ktoré nám tu zanechali veľkí skladatelia pred nami, hovorí skladateľka ĽUBICA ČEKOVSKÁ.

Pre prestížny rakúsky festival skomponovala novú operu Impresario Doctom inšpirovanú Goldoniho hrou Impresário zo Smyrny. Premiéru bude mať v auguste, neskôr by ju mali vidieť aj slovenskí diváci.

Slovenskej skladateľke bude patriť i záverečný koncert 16. ročníka Viva Musica! Festivalu. Festivalový orchester vedený Antonom Popovičom uvediel prierez jej klasickou, ale aj scénickou a filmovou tvorbou.

V rozhovore pre denník SME hovorí Ľubica Čekovská o tom, aké je to pred premiérou novej opery, aké diela vybrala na koncert Viva Musica! Festivalu aj o tom, na čom pracuje.

V auguste bude mať premiéru vaša nová opera Impresario Dotcom, ktorá vznikla na objednávku rakúskeho festivalu Bregenzer Festspiele. Pracovali ste na nej dlho, a keď už dielo bolo hotové, zrazu prišla pandémia Covid-19 a nič nebolo isté. Ako ste vnímali túto neistotu?

“Nekrič hop, kým ti nepreskočí….” Tak nejako by som to opísala, nič nie je totiž isté. A ako niekto povedal, ešte všetko môže byť úplne ináč.

Opera je dlhodobá práca, pracovala som na nej nepretržite dva roky. Keď prišla pandémia, celý svet sa zrazu spomalil a zneistil, všetci sme zostali v akomsi spánkovom režime.

Chvíľu to dokonca vyzeralo, že premiéra ani nebude, že sa to celé bude musieť presunúť.

No napokon, keď sa epidemiologická situácia zlepšila a počty nakazených sa znížili, organizátori prišli s možnosťou, že festival sa bude predsa len konať. V oklieštenej podobe, odohrá sa iba niečo z pôvodného programu.

Bregenz Festspiel sa koná každoročne už od roku 1946 a ak by sa tento rok zrušil, bolo by to asi vôbec poprvýkrát.

Urobili potrebné opatrenia a z programu vybrali niekoľko kusov. Voľba padla aj na našu operu Impresario Doctom.

Ale musíme, samozrejme, dodržať isté obmedzenia, napríklad počas predstavenia nesmie byť pauza, budeme hrať nie v pôvodnom divadle, ale vo velikánskom Festspielhouse a najmä sme operu museli dosť radikálne skrátiť. Takže zo 136-minútovej opery nám vzniklo približne 90-minútové dielo.

Toto bolo asi najťažšie, museli sme skracovať veľmi opatrne, tak aby sme jej neublížili či už formovo a významovo. Ale už sa teším na prvé skúšky, tie by sa mali začať koncom júla a premiéra bude napokon 20. a 21. augusta.

Zostane opera v skrátenom stave aj do budúcnosti?

Nie, nezostane. Celé skracovanie bolo aj pre mňa novou skúsenosťou. No pristupovala som k tomu s veľkou pokorou. Neustále som si hovorila, že som vďačná vôbec za to, že sa premiéra bude konať.

S dirigentom Christopherom Wardom a jeho asistentkou talianskou dirigentkou Alice Meregaglia spolu s dramaturgom Olafom Schmittom sme urobili v skladbe vhodné strihy.

Christopher Ward je vynikajúci britský dirigent, naštudoval aj moju prvú operu Doriana Graya, takže som spokojná, je to v rukách profesionálov.

Aj skúšky poznačila pandémia, alebo je to bežný postup, že sa začne skúšať až tak krátko pred premiérou?

“ Keď už sedím v publiku a cítim, ako to začína celé dýchať a žiť, mám z toho radosť. A to z veľkej časti aj vďaka spevákom, ktorí robia mravenčiu detailnú prácu. „

Keď sa študuje nová opera, speváci dostanú svoje samostatné party s doprovodom klavíra oveľa skorej. Dostanú to v tvare klavírneho výťahu, čo je orchestrálna hudba zredukovaná do klavírnej podoby, v dvoch rukách. Dielo si speváci naštudujú so svojimi korepetítormi.

Posledný júlový týždeň sa už chystáte do Rakúska na miesto festivalu. Ako to tam bude vyzerať pred premiérou?

Najskôr sa všetci oficiálne zoznámime. Už tam budú všetci speváci a tvorcovia, Elisabeth Stöppler, nemecká režisérka, ktorá už má vymyslený celý koncept, ako to bude vo výsledku vyzerať.

Bude tam korepetítor, klavirista, ktorý bude jednotlivých spevákov doprevádzať na klavíri, podľa inštrukcií dirigenta, ktorý nadhadzuje tempá, vyznačené v partitúre. Keďže doteraz sa pripravovali len individuálne, teraz sa to bude musieť postupne poskladať.

V poslednej fáze prichádzajú orchestrálne skúšky, keď sa zvuk z klavíra “premení” do 3D zvuku orchestra. To je už pre mňa lákavá predstava, na ktorú sa veľmi teším.