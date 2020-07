Prostitútka zo škandálu s futbalistami: Už v dvanástich som vedela, že chcem sex, vraví pre SME

Ribérymu a Benzemovi pre ňu hrozilo väzenie.

21. júl 2020 o 18:39 Kristína Kúdelová

Článok pokračuje pod video reklamou

Bola narodeninovým darčekom Francka Ribéryho. Stretol ju v parížskom klube a ponúkol jej, že jej zaplatí lietadlo do Mníchova, ak s ním strávi noc v luxusnom hoteli.

2000 eur bola odmena.

Bola som pekným darčekom, nie? vraví ZAHIA DEHAR.

Problém bol, že mala vtedy len sedemnásť rokov a platiť si neplnoleté prostitútky je trestné. Bolo práve pred majstrovstvami sveta vo futbale 2010, keď francúzskemu reprezentantovi hrozili tri roky väzenia a pokuta vo výške 45 - tisíc eur.

A nielen jemu. Zahia Dehar mala sex aj s Ribéryho kolegom Karimom Benzemom.

Vo Francúzsku dostal nálepku škandalóznej prostitútky, vulgárnej a ľahkej ženy.

Neskôr sa stala modelkou a navrhla kolekciu spodného prádla, ktoré zastrešil Karl Lagerfeld, lebo sa mu páčilo, že nadväzuje na starú dobrú tradíciu francúzskych kurtizán.

Dnes je Zahia už aj herečkou, v slovenských kinách má film Bezstarostné dievča. Stretli sme sa s ňou v Paríži, v rozhovore pre SME rozpráva o tom, aké následky musí niesť preto, že má rada sex.

Franck Ribéry a Karim Benzema. Dvaja vinníci, ktorí mali sex s maloletou escort girl Zahiou Dehar. (zdroj: SITA/AP)

Pred desiatimi rokmi sa veľa hovorilo o škandále francúzskych futbalistov. Platili vám za sex, hoci ste ešte nemali osemnásť. Čo o vás vtedy médiá písali?

Celkom iný, aká v skutočnosti som. Ešte dnes sa mi stáva, že sú ľudia zo mňa prekvapení. Veď vy ste jemná bytosť! Ste slušná, milá! Dokonca nie ste ani hlúpa. Keďže som pre nich bola materialistka, lebo som vymieňala svoje telo za niečo materiálne, vyvodili si, že musím byť neslušná, vulgárna a neviem aká.

Zahia Dehar Narodila sa v roku 1992 v Alžírsku.

Živila sa ako prostitútka a escort girl, za sex jej platili biznismani aj športovci.

V roku 2009 prepukol škandál s futbalistami z francúzskej reprezentácie, traja hráči jej za noc zaplatili 2000 eur, hoci ešte nebola plnoletá.

Nakoniec nešli do väzenia, vraveli, že jej vek nepoznali.

Dnes je modelkou a herečkou.

Film Bezstarostné dievča nakrútila režisérka Rebecca Zlotowski. Zahia Dehar hrá dievča, ktoré láka svoju sesternicu spoznať život s bohatými mužmi.

Ako sa snažíte tento negatívny obraz prebojovať?

Ešte stále ma Francúzi vnímajú ako tú, čo bola zapletená v kauze s futbalistami. Robia zo mňa diabla ma, nedokážu pochopiť, že aj žena, ktorá má rada sex, je nežná. Že je citlivá, že má srdce. Že je prosto človek.

Ako môžem bojovať s ich povrchným prístupom? Je to veľmi agresívny prístup. Zaradili si ma do akejsi podkategórie človeka. Ženy ako ja sú tu len na to, aby sa na nás každý vyvŕšil.

Ako to myslíte?

Každý deň to žijem, každý deň som obeťou nejakého frustrovaného človeka. Mne sa môže každý vysmievať, vtipkovať o mne.

Mňa môže každý odsúdiť, potrestať, vylúčiť zo spoločnosti. A prečo? Pretože sa to môže. Tento typ diskriminácie sa ešte stále akceptuje. Pritom sa necítim nijako inak, ako keby ma diskriminovali na základe pôvodu alebo rasy.

S moslimskou kultúrou sa skôr spája prudérnosť žien. Čím to, že vy verejne hovoríte o tom, že máte rada sex?