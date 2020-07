Malena Ernman a Scény zo srdca.

21. júl 2020 o 12:45 Mikuláš Huba

Švédska klimatická aktivistka Greta Thunberg sa v uplynulých mesiacoch stala najčastejšie citovanou a najviac diskutovanou tínedžerkou na svete.

Netreba sa preto obšírne zmieňovať o jej aktivitách, ktoré sa začali tým, že v jeden piatok pred dvoma rokmi namiesto toho, aby išla do školy, si sadla pred švédsky parlament.

Mala pri sebe malý transparent, na ktorom bolo okrem iného napísané: „Keďže vy dospelí kašlete na moju budúcnosť, to isté robím aj ja. Volám sa Greta a chodím do deviatej triedy. Môj štrajk bude trvať do volieb.“

Sama v tej chvíli netušila, akú lavínu svojím protestom spustí. O necelý rok podobne štrajkovali státisíce školopovinných detí na celom svete a vzniklo hnutie Fridays for Future, ktoré si našlo svojich prívržencov aj u nás. A Gretu začali pozývať – ako prominentnú rečníčku – na kľúčové globálne summity.

Za oponou

Ale Scény zo srdca idú za oponu všeobecne známeho príbehu mladej aktivistky s Aspergerovým syndrómom. Idú do čias raného detstva a začínajúcej sa puberty, poznačenej Gretinou diagnózou a zároveň šikanovaním od spolužiakov.