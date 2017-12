J. Lopezová by si rada zahrala v pokračovaní Smiem prosiť?

3. jún 2005 o 11:30 SITA

BRATISLAVA 3. júna (SITA) - Americká herečka a speváčka Jennifer Lopezová by rada nasledovala príklad svojej hereckej kolegyne Julie Robertsovej. Ako povedala, tiež by si rada zahrala v pokračovaní filmu s Richardom Gerem. Latinskoamerická hviezda vyhlásila, že spolupráca s hollywoodskym veteránom na filme Smiem prosiť? ju bavila natoľko, že by si to s ním veľmi rada zopakovala. "Mám skvelý scenár. V ňom sú síce naše postavy trochu temnejšie, no ich vtip stále zostáva. Mám rada Richarda. Myslím, že nám to na pľaci šlo skvele," povedala Lopezová. Richard Gere spolu s Juliou Robertsovou nakrútil film Pretty Woman a o niekoľko rokov potom pokračovanie Nevesta na úteku.