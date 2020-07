V Británii vydražia vzácnu nevydanú demonahrávku Davida Bowieho

Platňa so skladbou I Do Believe I Love You by podľa odhadov mohla vyniesť až 5 000 libier.

22. júl 2020 o 9:46 SITA

BRATISLAVA. V britskom Chippenhame budú v piatok dražiť vzácnu nevydanú demonahrávku zosnulého anglického speváka Davida Bowieho.

Umelec nahral skladbu I Do Believe I Love You v roku 1966, keď pôsobil vo vydavateľstve Orbit Music ako skladateľ piesní.

Očakávajú veľký záujem fanúšikov

Platňa, ktorú predajca z Londýna našiel v zbierke staršej hudby, by podľa odhadov mohla vyniesť až 5 000 libier (v prepočte viac ako 5 500 eur).

"Ako jeden z mála ľudí na svete, ktorí tú nahrávku počuli, som stále prekvapený, že tento hudobný poklad odhalili po toľkých rokoch. David Bowie je jeden z najikonickejších umelcov všetkých čias a som si istý, že tento predmet vytvorí rozruch medzi fanúšikmi Bowieho a zberateľmi populárnej kultúry po celom svete," vyjadril sa Martin Hughes, dražobník z Wessex Auction Rooms.

"Je to naozajstný kúsok histórie a doteraz nikto nevedel, že existuje, takže na aukcii očakávame veľký záujem fanúšikov," doplnil jeho kolega Tim Weeks, ktorý bol podľa svojich slov z počúvania nahrávky "úplne mimo".



Wessex Auction Rooms ponúka v aukcii viacero vzácnych Bowieho kúskov. Okrem iného to je napríklad podpísaná platňa The Man Who Sold The World z roku 1970.

Patril k najvýznamnejším hudobníkom

David Bowie, vlastným menom David Robert Jones, sa narodil 8. januára 1947 a patril k najvýznamnejším hudobníkom v dejinách.

Oceňované je najmä jeho novátorstvo zo 70. rokov, ktoré sa prejavilo na albumoch ako The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (1972), Aladdin Sane (1973), Young Americans (1975) či “Heroes“ (1977).

Na konte má viac ako dve desiatky štúdioviek, pričom posledná, Blackstar (2016) vyšla na jeho 69. narodeniny.

Podarilo sa mu získať šesť Grammy vrátane ceny za celoživotné dielo, alebo šesť BRIT Awards vrátane ceny za prínos britskej hudbe a BRITs Icon Award. V roku 2002 ho BBC označila za 29. najvýznamnejšieho Brita v dejinách.

Americký magazín Rolling Stone ho v roku 2004 vyhlásil za 39. najlepšieho interpreta v dejinách a 23. najlepšieho speváka histórie. V roku 1996 ho uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.

Okrem hudby sa venoval aj herectvu. Zomrel 10. januára 2016 vo veku 69 rokov na rakovinu.