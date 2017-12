Liam Gallagher kritizuje U2

BRATISLAVA 3. júna (SITA) - Spevák britskej rockovej skupiny Oasis Liam Gallagher si nikdy nebral servítky pred ústa. Dokázal to aj nedávno, keď označil írsku rockovú legendu U2 za egoistických diletantov.

3. jún 2005 o 15:00 SITA

Povedal to najmä preto, lebo členovia skupiny si po poslednom koncerte v zákulisí dôkladne prezerali materiál nahratý na videu. Ako Gallagher povedal, je vrcholne egoistické analyzovať každú minútu odohratého koncertu a stráca sa tým rock'n'rollový duch, ktorý by táto skupina rozhodne mala mať. "Úprimne, nikdy by som nešiel do zákulisia a nepozeral koncert, ktorý som práve odohral. Niet divu, že ich ľudia považujú za najväčšiu rockovú skupinu súčasnosti. Podľa mňa to prebiehalo takto: 'Edge, tvoje štvrté gitarové sólo nebolo dnes celkom v poriadku, Prepáč Bono.' Ak si ľudia myslia, že toto je rock'n'roll... tak už potom neviem," povedal rozhorčený spevák.