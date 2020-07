Hannibal Lecter mal rád dobré jedlo a smrť, otázna zostáva jeho sexualita

Ako psychiater bol veľmi uznávaný.

24. júl 2020 o 12:32 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Najšťastnejší je, keď cíti blízkosť smrti. Keď stojí pred jej prahom a môže cezeň niekoho vyprevadiť.

Bolo by zjednodušené povedať, že Hannibal Lecter je psychopat. Z nejakého dôvodu, zrejme prameniaceho v minulosti, sa vyžíva v zle, ale zdá sa, že informáciu zla už má zapísanú v génoch.

V seriáli Hannibal ešte tají, že je kanibalom, živí sa ako psychiater, je veľmi uznávaný a spolupracuje s políciou.

Raz k nemu policajti pošlú šikovného detektíva Willa Grahama, ktorý má ohromný talent aj nebezpečnú schopnosť empatie.

Vie sa tak dobre vžiť do motivácií vraha, že sám by najradšej vraždil ako on.

Pre Lectera bol Graham zlomový prípad. Tak veľmi ho fascinoval, až nemal záujem mu pomôcť. Práve naopak.

Je doňho zamilovaný?

Posledná časť tretej sezóny vysoko štylizovaného thrilleru mala premiéru v roku 2015. Odvtedy jeho fanúšikovia čakajú, čo bude ďalej.