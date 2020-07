Ivan Krastev: Kedysi ľudia verili mágii, dnes konšpiráciám

Ako nám Covid-19 ukázal zrkadlo.

26. júl 2020 o 13:15 Martin Kasarda

Európa a pandémia bulharského politológa Ivana Krasteva je esej, ktorá je nepochybne provokatívnou úvahou o tom, ako nám Covid-19 ukázal zrkadlo. A nie všetko, čo sme v ňom videli, sme vidieť chceli. S Ivanom Krastevom sme sa rozprávali telefonicky na konci júna.

Začnem osobnou otázkou. Cítili ste počas koronakrízy obyčajný, ľudský strach?

Priznám sa, áno, počas prvých týždňov sme sa utiahli späť do Bulharska. Ako rodina sme nemysleli v prvom rade na to, čo môže pandémia spôsobiť svetu, ale na to, čo môže spôsobiť nám. Áno, vtedy som sa bál, naozaj som mal ľudský strach.

Svoju knihu Európa a pandémia (Absynt 2020) ste začali zaujímavými informáciami o španielskej chrípke 1918 – 1920, ktorá bola väčšou príčinou smrti než veľké vojny. Prečo nehovoríme o pandémii chrípky, ale o vojnách áno?

Je to tak a je to pozoruhodné. Ale naša myseľ je nastavená tak, že si pamätáme udalosti, ktoré majú protagonistov, teda udalosti, v ktorých niekto niečo dosiahol či urobil.

Z tohto pohľadu sú vojna a pandémia rozdielne príbehy. Vedeli sme, že v prípade pandémie ľudia umierajú, ale nevedeli sme tejto smrti dať príbeh. Bola to skrátka choroba a smrť.

Ale v prípade vojny či revolúcie dostáva váš príbeh silu, smrť viete vysvetliť ako súčasť boja za nejakú myšlienku. Život a smrť sa vo vojne stávajú predmetom monumentov.

Tu sa odrazu odhaľuje akoby zmysluplná povaha smrti, ktorú si ľudia pamätajú. Vojnou sa predsa všetko zmenilo. A bojovali sme za nejakú vec.

Ale ak sa spýtate, čo ste robili počas pandémie, možno odpoviete, ako ste sa cítili, ale nie, čo ste robili. Pandémia nemá príbeh, tá sa stáva a ako taká nemá zmysel.Prišla z prostredia mimo ľudského príbehu, mimo ideí. To je to, čím naša pamäť rozlišuje a prečo si pamätáme revolúcie a vojny, ale nie pandémie.