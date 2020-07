Nervozita stúpa, čaká sa na veľké filmové hity. Pozrite si nové dátumy premiér

Kiná už na ne zúfalo čkajú.

27. júl 2020 o 13:22 Kristína Kúdelová

V bondovke No Time To Die - Nie je čas zomrieť bude ešte hrať Daniel Craig. (Zdroj: MGM)

BRATISLAVA. Jeffrey Shaman, epidemiológ z Columbia University patrí medzi tých, z ktorých sú americké kiná zúfalé.

Nechystá sa do kina, aj keď si nemyslí, že je to mimoriadne nebezpečné.

"Poviete si, je to veľký priestor, ľudí možno rozsadiť. Je tam aj ventilácia, takže je to tam iné ako v natrieskanom bare s nízkou strechou. Zrejme to nie je to najnebezpečnejšie, čomu sa môžete vystaviť.

Je to však nebezpečnejšie, ako sedieť doma a pozerať Netflix? Samozrejme, že je," cituje jeho úvahu portál Fortune.

Nolanov thriller v júli nebude

V Spojených štátoch hlásia kiná veľký prepad, najväčší reťazec AMC dosiahol stratu 2,4 miliardy dolárov. Štyri mesiace boli kiná zatvorené a poriadne neotvoria ani v júli, ako plánovali.

Aj AMC aj sieť Cineworld otvoria najskôr až v polovici augusta, píše agentúra Reuters.

V takejto situácii by veľmi potrebovali veľké letné hity. Lenže tie sa nečrtajú, naopak, veľké spoločnosti odkladajú svoje premiéry. V niektorých prípadoch dokonca na neurčito.