Kristin Davisová popiera vzťah so Stevom Martinom

BRATISLAVA 3. júna (SITA) - Bývalá hviezda seriálu Sex v meste Kristin Davisová stále nemôže uveriť tomu, že sa jej novinári pýtajú na jej údajný vzťah s komikom Stevom Martinom. A to dokonca aj potom, ...

3. jún 2005 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 3. júna (SITA) - Bývalá hviezda seriálu Sex v meste Kristin Davisová stále nemôže uveriť tomu, že sa jej novinári pýtajú na jej údajný vzťah s komikom Stevom Martinom. A to dokonca aj potom, čo obaja tento vzťah verejne popreli. Ako herečka povedala, klebety sa v žiadnom prípade nezakladali na pravde, ale ako sa presvedčila, ľudia o tom stále radi hovoria. "Nikdy vo svojom živote som nebola na schôdzke alebo som nemala dôverný rozhovor s pánom Stevom Martinom. Ľudia si to vymysleli. Je to doslova nekontrolovateľné," povedala rozhorčená herečka. "Stretli sme sa na premiére jeho nového filmu, chvíľu sme spolu debatovali, no nechodím s ním, a ani som s ním nikdy nechodila," dodala rázne Kristin Davisová.