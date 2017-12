Začali sa mamutie nemecké rockové open air festivaly

3. jún 2005 o 17:53 TASR

Norimberg/Nürburg 3. júna (TASR) - Za horúceho letného počasia sa dnes v bavorskom Norimbergu a na motoristickom okruhu Nürburgring v spolkovej krajine Porýnie-Falcko začali tradičné mamutie rockové festivaly pod holým nebom Rock im Park (Rock v parku) a Rock am Ring (Rock na okruhu).

Na prvom z nich sa o úvodné vystúpenie postarala skupina Groove Guerilla z Mannheimu. Večer bude scéna v Norimbergu patriť okrem iných populárnej skupine Him, domácim favoritom Wir sind Helden, či punkrockovej legende Billymu Idolovi. Celkove by sa tu malo do nedele predstaviť asi 80 rôznych interpretov v prítomnosti okolo 50.000 návštevníkov.

Na druhom z nich sa očakáva dokonca viac ako 75.000 nadšencov rockových melódií. Na okruhu, na ktorom väčšinou prítomní počujú motory pretekárskych automobilov, pišťanie ich pneumatík a cítia pohonné hmoty a na ktorom festival oslavuje v tomto roku 20. narodeniny, to dnes ako prvá roztočila skupina Mardo. Dnešný program tu však ponúka hneď niekoľko bonbónikov v podobe vystúpení formácií Maroon 5, Incubus, Green Day a R.E.M.

V ďalších dňoch budú návštevníci prvého z festivalov počuť vždy s jednodňovým oneskorením rovnaký program, ako odznel na Nürburgringu, kde sa v sobotu predstavia rockové legendy ako Slayer, Mötley Crüe, Marilyn Manson a Iron Maiden. Publikum ani v jednom z festivalových dejísk teda o nič nepríde, jedinou výnimkou bude vystúpenie populárnej nemeckej formácie Söhne Mannheims, ktorá sa tentoraz predstaví iba v Norimbergu.