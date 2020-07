Monika Michnová: Divadlá sú v existenčnom ohrození

Aktuálna situácia na divadelnej scéne.

29. júl 2020 o 7:49 Martin Kasarda

Divadelná prehliadka súčasného slovenského divadla Dotyky a spojenia ponúka priestor na prezentáciu a reflexiu súčasného, predovšetkým činoherného, divadla na Slovensku. Tento rok nie je v lete, ale presúva sa predbežne na zimu. Ak to situácia dovolí, dodáva jeho programová riaditeľka Monika Michnová.

Aké je slovenské divadlo dnes?

Za normálnych okolností by som sa potešila priestoru na hodnotenie úrovne slovenského divadla a s radosťou by som ho prenechala kompetentným, čiže divadelným kritikom.

My však dnes nežijeme v normálnej situácii, ale sme po koronakríze. Umelci aj kultúrne inštitúcie prišli o príjem približne za tri – štyri mesiace. Ak bolo doteraz divadlo, ako aj celá kultúra, dlhodobo finančne podvyživené, dnes sú mnohé divadlá a mnohí divadelníci v existenčnom ohrození.

Najviac sa to týka nezávislej divadelnej scény, ktorá nemá pravidelný prísun financií od zriaďovateľa. Táto situácia môže byť pre nezávislé divadlá likvidačná. Ak zaniknú, bude to obrovská škoda, lebo na každom divadle záleží.

V tejto situácii by mal kultúre pomôcť štát, tak ako sa to udialo v mnohých iných európskych krajinách. To sa však nestalo. Pomoc od štátu pre kultúru po koronakríze považujem za absolútne nedostatočnú.

Koronakríza zároveň ukázala, že divadlo a divadelníci sú dnes nedostatočne zorganizovaní, rozdrobení. Akadémia divadelných tvorcov nie je dostatočne silná, aby reálne dokázala bojovať za divadlo a divadelníkov. Nedokážeme sa ozvať dostatočne nahlas, a to sa týka celej kultúry.

Uskutoční sa festival Dotyky a spojenia v roku 2020?

Ak to situácia dovolí, Dotyky a spojenia budú začiatkom decembra 2020. Z letného festivalu, ktorý sa pravidelne koná na konci divadelnej sezóny, sa jednorazovo stane festival zimný. Chceme, aby sa niesol v duchu solidarity s divadlami a divadelníkmi.

Pokiaľ ide o krízu, väčšina z nás ju prežila ľahšie aj vďaka knihám, filmom, hudbe, online prenosom z galérií či záznamom divadelných inscenácií. Berieme to ako samozrejmosť.

Skúste si len na okamih predstaviť, že by sme toto všetko nemali. Lenže keď sa rozdeľujú posty vo vláde, kultúru nikto nechce. Kultúra je posledná aj v programovom vyhlásení vlády, ale keď sa majú škrtať dotácie, je prvá na rane.

Doplácame na to, že za tridsať rokov sme neboli schopní zreformovať školský a vzdelávací systém, ako ani kultúru. To zanechalo hlboké stopy v schopnosti našej spoločnosti vnímať umenie a kultúru ako svoju podstatnú a neoddeliteľnú súčasť. Nie ako apendix.

Ukázalo sa, že ľudia na všetkých úrovniach spoločnosti vôbec nechápu, akým prínosom sú pre nich kultúra a umenie. Že sú organickou súčasťou spoločnosti, ktorá bez nich nedokáže prežiť. Že nie sú čiernou dierou, ale naopak vytvárajú okrem umeleckej aj ekonomickú hodnotu, sú rovnocennou súčasťou ekonomického života krajiny.

Vo festivalových propozíciách sa píše, že festival chce byť zrkadlom, čo teda zrkadlí?

Festival Dotyky a spojenia ponúka priestor na prezentáciu a reflexiu súčasného, predovšetkým činoherného, divadla na Slovensku.