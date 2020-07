Popová Taylor Swift je mŕtva, fičí si na niečom novom

Album folklore kritici chvália.

29. júl 2020 o 18:09 Renáta Zelná

"Stará Taylor Swift nemôže prísť k telefónu. Prečo? Oh, lebo je mŕtva," zaznieva v titulnej piesni speváčky Taylor Swift na albume reputation z roku 2017. Pred týždňom vydala Swift svoj najnovší album folklore a dá sa povedať, že “stará popová Taylor Swift je mŕtva".

Nečakaný intímny folklore vychádza ani nie rok po poslednom popovom albume Lover. Nie je to pop ani country. Swift tentoraz bez varovania vypustila do sveta indie/alternatívnu nahrávku, na ktorej na diaľku spolupracovali aj Aaron Dessner z The Nationals a Justin Vernon z Bon Iver.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Im on some new shit (Fičím si na niečom novom)," spieva v prvej aktuálnej piesni. A vyplatilo sa. Podľa mnohých kritikov je folklore speváčkin najlepší album.

Rovnako ako v minulosti prešla pôvodne country speváčka Swift k popu, na folklore opäť ladne a prirodzene preskočila medzi žánrami. Až sa môže zdať, že jej piesne vždy zneli takto melancholicky, plazivo a alternatívne.

Inšpirovali ju aj Hry o tróny

Folklore napísala počas izolácie v čase pandémie nového koronavírusu. Na albume tentoraz nenájdete žiadnu rýchlu, rádiovú odrhovačku, ktorá by vás vyrušila z rozjímania nad obrazmi, ktoré Swift spieva. So slovami takmer čaruje, akoby vám z úst vytrhla to, čo vy nedokážete pomenovať.

“ Skladba exile, na ktorej sekundujú Bon Iver, je novou hymnou pre všetkých, ktorí majú (a mali) zlomené srdce. „

Tentoraz príbehy v piesňach nie sú (až na jednu, dve výnimky) o nej samotnej. Sú mýtmi, legendami, klebetami a bájkami o životoch iných ľudí. Často sa objavuje téma o rozchode a milostných aférach.

"V izolácii mi predstavivosť bežala na plné obrátky a tento album je výsledkom, je to zbierka piesní a príbehov, ktoré tiekli ako prúd vedomia," predstavila Swift svoj album v predslove.

Na albume nájdete aj príbeh nápadne inšpirovaný Daenerys Targaryen z Hry o tróny (mad woman), súčasnou pandémiou (epiphany), ale aj ľahký milostný trojuholník tínedžerov, ktorý speváčka rozpovedala zo všetkých troch pohľadov (cardigan, august a betty).