Šéf vydavateľstva Slovart Juraj Heger: Pred 15 rokmi sme váhali, či Dánovi vydať knihu

Vyšla 30. kniha Dominika Dána.

31. júl 2020 o 7:00 Jana Alexová

Niektorí si bez jeho novej knihy nevedia predstaviť letnú dovolenku. A ani Vianoce.

Slováci si už zvykli, že jedna nová detektívka Dominika Dána, ktorému už prischla gýčová prezývka "kráľ slovenskej krimi", vyjde cez letné prázdniny a druhá pred Vianocami.

Ťažko si predstaviť vhodnejší čas na predaj. No ťažko si tiež predstaviť, koľko práce je za dvoma knihami ročne.

Tento rok vyšla nová dánovka trochu neskôr. V predaji je od 30. júla. A niektorých verných čitateľov zdržanie už aj rozladilo. Román s názvom Klbko zmijí je v poradí 30. knihou Dominika Dána.

Tentoraz sa v deji vracia do roku 2009. Neznámy strelec popravil doma v posteli okresného prokurátora a o dva dni neskôr kandidáta na starostu okrajovej mestskej časti.

Obálka novej dánovky Klbko zmijí (zdroj: Slovart)

Detektívi z oddelenia vrážd budú musieť rozpliesť korupčnú aféru okolo zavraždeného prokurátora a navyše vedia, že priamy úder na skorumpovaných papalášov nebude jednoduchý.

Vydavateľstvo Slovart pre fanúšikov zorganizovalo aj špeciálny polnočný predaj novinky. Do kníhkupectva Martinus na Obchodnej ulici v Bratislave prišlo niekoľko desiatok nadšencov.

Denník SME sa o Dánových kriminálkach rozprával s riaditeľom vydavateľstva Slovart JURAJOM HEGEROM.

Tridsať prípadov Dominika Dána, je to pre vydavateľstvo veľa alebo málo?

Myslím si, že na slovenské pomery je to úžasné. Najmä z toho pohľadu, že existuje autor, ktorý dokáže písať tak, že ho ľudia chcú neustále čítať.

Je to asi spojenie viacerých vecí. Jedno šťastie je, že stále má o čom písať a druhá vec je, že to vie napísať tak, že to ľudí baví.

Dominik Dán produkuje dlhé roky dve knihy ročne. Je niekto iný na Slovensku, ktorého môžeme s týmto tempom zrovnávať?