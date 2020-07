Juraj Loj: Kto lieči bylinkami, nemusí byť šarlatán. Je správne veriť sile prírody

S uznávanou režisérkou nakrútil film Šarlatán.

31. júl 2020 o 12:30 Jana Alexová

Magazín Variety o ňom napísal, že vždy, keď sa objaví na scéne, celú ju rozžiari. Bolo to ešte vo februári, na festivale Berlinale po premiére nového filmu Šarlatán Agnieszky Holland.

Herec JURAJ LOJ si v ňom po boku Ivana Trojana ako ľudového liečiteľa zahral postavu jeho asistenta a životného partnera Františka.

No tesne pred slovenským uvedením filmu kiná zatvorila pandémia koronavírusu. Snímka Šarlatán však už má nový dátum premiéry, do kín príde 20. augusta.

Juraj Loj v rozhovore pre denník SME prezradil podrobnosti z nakrúcania filmu a rozhovoril sa aj o pripravovanom seriáli Slovania televízie Joj, v ktorom stvárňuje hlavnú postavu.

Film Šarlatán mal svetovú premiéru vo februári na festivale Berlinale, na ktorej ste sa aj osobne zúčastnili. Podľa pôvodného plánu mal ísť do kín už v marci, no pre pandémiu koronavírusu sa slovenská premiéra odložila až na august. Recenzie svetových kritikov však vtedy boli veľmi pozitívne. Spomínate si ešte ako ste na mieste vnímali atmosféru festivalu a prijatie filmu?

S odstupom času sa dá povedať, že sa to všetko odohralo tak rýchlo, že som na to nebol pripravený. V pozitívnom slova zmysle. Akoby som si stále neuvedomoval, čo sa deje, všetky tie emócie, vnemy, pocity odtiaľ, vo mne doznievali až po príchode domov.

Úžasné bolo standing ovation, ktoré vraj bolo najdlhšie za celý festival. Podotýkam vraj, čiže nemôžem to s určitosťou povedať. Zrazu sa rozsvietili svetlá, ľudia stáli, tlieskali a mali slzy v očiach.

Evidentne sa ich film dotkol a to je dôležité. Ja som videl film prvýkrát tiež až na festivale a dotkol sa ma rovnako. Bola to nádherná chvíľa. Šarlatán je dokonca zaradený medzi desiatimi najlepšími filmami tohtoročného Berlinale.

V Berlíne na premiére Šarlatána Juraj Loj s Ivanom Trojanom a Josefom Trojanom. (zdroj: Cinemart)

Agnieszka Holland je pojmom medzi režisérmi. Ako ste vnímali spoluprácou s ňou? Ako pracuje na pľaci?

Je nesmierne inteligentná, ľudská, inšpiratívna a vlastne všetko o nej bolo už asi povedané. Mám pocit, že je zbytočné ju ospevovať, pretože ona je kult, ona je osobnosť, ona je srdce v tele filmu.

Juraj Loj Pochádza z Bratislavy.

Vyštudoval herectvo na VŠMU.

Jeho najznámejšia rola bola v seriáli Búrlivé víno, hral aj v seriáloch Ordinácia v ružovej záhrade, Mesto tieňov, Za sklom, Rex, Sestričky, Nový život.

V pripravovanom veľkoseriáli Slovania stvárňuje hlavnú postavu Vlada.

V novom filme Šarlatán Agnieszky Holland si zahral postavu asistenta liečiteľa, do kín príde 20. augusta.

Hosťuje aj v divadlách, v MDPOH v Molierovej hre Cirkus Scapin, v Divadle Aréna účinkuje v predstaveniach Josef Švejk, Írska kliatba.

Žije s herečkou Zuzana Kanócz, majú tri deti.

V jej tíme sa človek nikdy nebude cítiť len ako súčiastka alebo rekvizita, ona dá každému pocítiť, že sa oňho zaujíma ako o priateľa. To bolo potom prirodzene cítiť aj z celého štábu.

Pre mňa bol zážitok vidieť každý deň na pľaci toľko naozaj sústredených ľudí. To sa nedeje všade. Keď sa nakrúcali ťažké scény, tak sa na pľaci dokonca šepkalo. Možno to niekto prikázal, neviem, ale skôr mám pocit, že to prišlo spontánne a samo, keď si ľudia uvedomili náročnosť projektu a situácií.

To, ako štáb na čele s Agnieszkou dokázal vytvoriť nádherné tvorivé prostredie, bolo nevídané. Ale taká ona je, dokáže ľudí prirodzene, nedirektívne vybičovať k ich maximálnemu výkonu a nepustí nič, čomu by naozaj neverila, čo sa týka hereckej práce.

Liečiteľ Mikolášek, ktorého hrá Ivan Trojan, má vo filme sexuálny vzťah so svojim asistentom Františkom Palkom, ktorého stvárňujete. Boli toto pre vás tie ťažké scény?

Urazil by som každú jednu scénu, keby som povedal, že to bola tá alebo tá. Marek Epstein napísal scenár tak, že každá jedna situácia bola nádherne ťažká.

Tým, že dej filmu prechádza cez niekoľko dekád a ťažkých období našich dejín od prvej svetovej vojny, druhú svetovú vojnu až po komunistický režim, tak postavy vo filme sa veľakrát nachádzajú v hraničných situáciach.