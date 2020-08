Nový programový riaditeľ RTVS: Toto nie je Rezníkova televízia, odstrihnime sa už od politiky

Anton Šulík nahradil Mareka Ťapáka.

7. aug 2020 o 17:00 Monika Moravčíková

Jeho otec bol herec, vždy ho aj s bratmi brával na natáčania so sebou, keď ich nemal kde odložiť. V televíznom prostredí vyrastal, dnes sa v ňom pohybuje vo viacerých polohách. Najnovšie sa stal novým televíznym programovým riaditeľom RTVS.

Aké zmeny chce ANTON ŠULÍK presadiť vo verejnoprávnej televízii? Dá sa jej vrátiť dôveryhodnosť a nezávislosť? Aký je jeho vzťah s Jaroslavom Rezníkom?

V rozhovore pre SME hovorí aj o tom, aký bol jeho predchodca Marek Ťapák a v čom sa od neho líši.

Prichádzate do pracovného prostredia, ktoré odborníci aj novinári dlhodobo kritizujú ako propagandistické a poplatné konkrétnym politickým stranám. Ako to vnímate?

Treba sa vrátiť do roku 1993, keď sme sa osamostatnili. Tam sa gombík minul s dierkou a začal sa nesprávne zapínať. Televízia dostala dva rovnocenné okruhy, Jednotku a Dvojku, ale len tretinové peniaze oproti Českej televízii. Okamžite sa stala rukojemníkom politikov, ktorí rozhodovali, koľko peňazí dostane navyše.

Nepodarilo sa vytvoriť autonómnu, nezávislú verejnoprávnu inštitúciu. Tvorcovia aj občania si uvedomovali, že televíziu treba zbaviť závislosti od politického rozhodovania a za úradovania ministra Krajcera došlo k ďalšiemu nešťastnému kroku - aj voľba generálneho riaditeľa sa dostala do parlamentu. Spojil sa rozhlas a televízia do nešťastného balíka, v ktorom žije doteraz. Nesmierne málo sa investovalo aj do technológií.

Nezávislosť a objektívnosť sú hlavnými povinnosťami verejnej služby. Dajú sa v súčasnom stave docieliť?

Mám nádej, že v tomto okamihu je chuť po zmene. Aj napriek tomu, že žijeme v turbulentných časoch a vieme byť kritickí aj voči novej vláde, musím uznať jednu vec. Jej kroky smerujú k tomu, aby túto nezávislosť vytvorili. Deklarujú to politici ako Jozef Pročko, Miroslav Kollár či Kristián Čekovský.

Od januára chcú uviesť do platnosti novelizovaný zákon o verejnoprávnej inštitúcii, v ktorom definujú, akým nezávislým spôsobom bude volený riaditeľ a ako bude financovaná.

Na objednávke od štátu nie je nič zlé, pokiaľ nie je ideologická, ale programová. Keby som nemal túto tichú vieru vďaka politickým zmenám, ktoré sa odohrali, ponuku by som neprijal. Za minulej vlády by som do tohto nevstúpil.

Ponuka na pozíciu programového riaditeľa prišla od Jaroslava Rezníka?