Skupina Midnight Oil zverejnila prvú skladbu za 18 rokov

Pieseň Gadigal Land odkazuje na pôvodných majiteľov územia mesta Sydney.

8. aug 2020 o 8:12 TASR

SYDNEY. Austrálska rocková skupina Midnight Oil zverejnila v piatok svoju prvú skladbu za uplynulých 18 rokov. Pieseň Gadigal Land odkazuje na pôvodných majiteľov územia mesta Sydney, potomkovia ktorých tam stále žijú.

Skladba je provokatívnym odkazom na to, čo sa odohralo na tomto mieste a inde v Austrálii od roku 1788, uvádza skupina na svojej oficiálnej webovej stránke.

Na piesni sa podieľali viacerí austrálski hudobníci domorodého (aborigénskeho) pôvodu (Dan Sultan, Joel Davison, Kaleena Briggsová či Bunna Lawrie). Pieseň bola zverejnená na sociálnych sieťach a zdieľacej video-stránke YouTube, ale v októbri vyjde aj vo fyzickej podobe na minialbume s názvom The Makarrata Project.

"Dúfame, že táto pieseň prispeje k rozšíreniu mena Gadigal a ľudia začnú chápať, že gadigalský ľud - súčasť širšieho aborigénskeho spoločenstva - je pôvodným obyvateľstvom Austrálie a my tomu musíme venovať väčšiu pozornosť," uviedol pre rozhlasovú stanicu Koori Radio bubeník skupiny Rob Hirst, ktorého cituje denník The Sydney Morning Herald.

Midnight Oil a vydavateľstvo Sony Music prisľúbili, že výťažok z predaja albumu The Makarrata Project pôjde organizáciám podporujúcim memorandum Uluru Statement from the Heart z roku 2017, ktoré je výzvou austrálskeho domorodého obyvateľstva na širšie zastúpenie a autonómiu vo vládnych záležitostiach.

Skupina novú skladbu zahrá po prvý raz naživo v sobotu večer počas odovzdávania hudobných cien National Indigenous Music Awards.

Midnight Oil vznikli pod týmto názvom v roku 1976. Skupina sa na čas odmlčala v roku 2002, keď jej spevák Peter Garrett vstúpil do vysokej politiky a následne zastával viaceré ministerské posty vo federálnej vláde.

Formácia sa vrátila na koncertné pódiá v roku 2017, keď absolvovala úspešné svetové turné The Great Circle Tour vrátane zastávky na hudobnom festivale Colours of Ostrava v Česku.