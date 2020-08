Dospelí sú infantilní. Charlie Kaufman vidí, aký to má dopad na intímne vzťahy

Už nepotrebujeme ani sex.

10. aug 2020 o 12:48 Kristína Kúdelová

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Keď sa Charlie Kaufman prechádza ulicami New Yorku a pozerá sa dnu cez okná reštaurácií, vidí, ako sedia ľudia pri stoloch: vedľa seba, ale sami.

Zahľadení do obrazoviek telefónov úplne rezignovali na to, pre čo do reštaurácie prišli. Rezignovali na to, aby boli spolu, a čo je horšie, vôbec im to nie je trápne.

Súvisiaci článok Charlie Kaufman: Ľudia nevidia, že s iPhonmi sú trápni. A to ma desí Čítajte

Charlie Kaufman, obľúbený americký filmár a režisér a špecialista na milostný život začal pozorovať, že ľudia stratili záujem o vzťahy, a dokonca už aj o sex.

"Ľudia o sexe už len fantazírujú a pornografia im v tom pomáha.

Pornografia vyvoláva dojem, že je tu celá pre vás, že druhý človek je zbytočný. A vy jej radi uveríte, pretože je to jednoduchšia cesta. Dostanete, čo chcete. S takými predstavami však máte v skutočnom živote problém," povedal v rozhovore pre SME.

Bolo to pred štyrmi rokmi, keď mal v kinách film Anomalisa. Bol o mužovi, ktorému zlyhal každý vzťah, pretože nedokázal akceptovať chyby tých druhých.

S novým filmom nadväzuje na svoju veľkú tému. Akurát, že k melancholickej nálade, plynúcej z nenaplneného života a prázdneho srdca pridal elementy hororu.

Vzťah medzi bláznami

"Jake mi o vás veľa rozprával," hovorí hlavná hrdinka filmu I’m Thinking of Ending Things. Prišla navštíviť rodičov svojho nového priateľa. Správajú sa čudne a smejú sa jej zdvorilostnej vete pri zvítaní. "Veľa ti o nás rozprával - a predsa si prišla?"

Hoci sa poznajú len šesť týždňov, Cindy už uvažuje nad tým, že sa rozídu. Udalosti na návšteve ju povzbudzujú, aby sa na to podujala.