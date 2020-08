Keď neprídeš do galérie, príde galéria k tebe. Umelci pod balkónmi blokujú extrémizmus

Projekt putuje po Slovensku.

11. aug 2020 o 17:20 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. V handlovskom vnútrobloku, medzi nízkymi tehlovými bytovkami, visia na prádelných šnúrach veľké plachty. Niektoré sú potlačené veľkorozmernými fotografiami, iné zdobia karikatúry, pár z nich dokonca ohradzuje červeno-biela páska.

Neďaleko je odparkované biele nákladné auto. Vzadu, namiesto návesu, má malú plošinu, ktorá pripomína balkón. Nechýba jej ani kovové zábradlie, nájde sa tam aj pár štipcov.

Okolo sa zbiehajú ľudia. Málokto by čakal, že medzi zabudnutými panelákmi počas teplých letných dní môže zažiť aj čosi iné, ako prášenie kobercov. Takto to však až do septembra bude vyzerať v mnohých slovenských mestách, kam zavíta Potulná galéria.

Projekt slovenských aj zahraničných umelcov, ktorý dostal názov Blokáda extrémizmu, brázdi slovenské regióny a umením bojuje proti xenofóbii, rasizmu aj domácemu násiliu.

Trasu má presne určenú.

O Rómoch aj utečeneckej kríze

Biela dodávka prichádza do miest, kde veľa voličov podporilo extrémistické politické strany, do obcí, ktoré majú historické skúsenosti s fašizmom či väčšie percento „cudzincov“, „iných“ alebo Rómov, odkazujú organizátori.

"Ľudia sú mimoriadne prekvapení, že k nim do malého mesta, v ktorom nemajú múzeá a galérie, zavítalo umenie. Nie sú na to zvyknutí, väčšinou sú ich reakcie pozitívne, aj keď sú aj takí, ktorí od nás bočia. Nezastavia sa a komunikáciu si odkladajú na sociálne siete, potom čelíme neporozumeniu," hovorí pre SME kurátor projektu Juraj Čarný.

Najhoršiu skúsenosť zažil minulý rok na oslavách výročia SNP v Banskej Bystrici.