Brosnan, Connery či Craig? Briti v ankete vybrali, kto bol najlepším agentom 007

Pozrite si rebríček Bondov.

11. aug 2020 o 14:34 Jana Alexová

BRATISLAVA. Keď mal v roku 1962 premiéru prvý film o Jamesovi Bondovi, spustilo sa celosvetové šialenstvo. A neutíchlo dodnes.

Agent Jej Veličenstva, ktorý nikdy nestarne, sa stal ihneď idolom mnohých divákov. Muži túžili byť ako on a ženy s mužom ako on.

V prvej snímke s názvom Doktor No si agenta 007 zahral Sean Connery. To on Bondovi navždy vpísal šarm, hravosť i neodmysliteľný sexepíl.

Dodnes je pre mnohých synonymom toho pravého a najlepšieho Bonda. No mnohí majú iní názor a ich hádky budú asi večné.

Teraz sa ich pokúsil rozlúsknuť časopis Radio Times, ktorý sa s touto otázkou obrátil na fanúšikov bondoviek. V troch kolách ankety hlasovalo vyše 14-tisíc Britov.

Ako dopadol súboj medzi Seanom Connerym, Georgeom Lazenbym, Rogerom Moorom, Timothym Daltonom, Pierceom Brosnanom a Danielom Craigom? Kto obsadil prvé tri miesta?

3. Pierce Brosnan

Írsky herec Pierce Brosnan bol v poradí piatym predstaviteľom Jamesa Bonda.

Úlohu agenta 007 dostal prvýkrát v roku 1995 vo filme Zlaté oko a dokopy si ho zahral v štyroch bondovkách - Zajtrajšok nikdy nezomiera (1997), Jeden svet nestačí (1999) a Dnes neumieraj (2002).

A podľa fanúšikov je tretím najlepším Bondom.

Ako Bond bol obľúbený medzi divákmi i kritikmi, aj keď jeho posledný film Dnes neumieraj zožal rozporuplné reakcie. Aj chválu, aj hanu.