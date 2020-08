Daniel Kehlmann a Tyll

O komediantovi uprostred tragédie.

12. aug 2020 o 16:26 Ľubomír Jaško

Dnes by sme mu asi hovorili stand-up komik. V časoch dávnych išlo o šašov, dvorných bláznov, kaukliarov, spevákov a artistov. Mohli všetko (alebo takmer všetko).

Mali privilégiá od panovníkov a boli miláčikmi ľudu. Akurát nevedeli zbohatnúť, a tak sa chudobní i hladní potulovali krajinou.

Tyll Ulenspiegel sa objavil ako legendárna postava v dolnonemeckej Ľudovej knihe. Posledné kapitoly opisujú jeho smrť následkom moru v roku 1350.

Rakúsko-nemecký prozaik Daniel Kehlmann využil spisovateľskú licenciu a „svojho“ Tylla umiestnil do 17. storočia. Mal na to dobrý dôvod, ktorý sa nakoniec postaral o to, že tento román si vyslúžil nominácie na prestížne literárne ceny. Potvrdil Kehlmannovi postavenie spisovateľskej hviezdy. Je najvyšší čas, aby sa s ním zoznámil aj slovenský čitateľ.

Naspäť k Tyllovi. Základnou kulisou románu je tridsaťročná vojna. Konflikt starého katolíckeho a ambiciózneho protestantského sveta na desaťročia ochromil Európu.