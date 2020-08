Aj dobytok má väčší výbeh ako utečenci. V Austrálii ich od zvyšku sveta oddeľuje drôtený plot

Seriál Stateless odkrýva nefunkčný systém.

17. aug 2020

V roku 2004 bola austrálska občianka Cornelia Rau uväznená v zadržiavacom tábore imigrantov. Túto vetu by v kontexte každodenných správ väčšina čitateľov nedbalo preskočila, niektorí by sa možno krátko zamysleli nad tým, ako sa Austrálčanka do podobného zariadenia dostala.

Cornelia Rau však bola zadržaná ako migrantka a väznená niekoľko mesiacov, vo vlastnej domovskej krajine - v Austrálii. Tu pozornosť zbystrí asi každý.

Bola to žena, ktorá chcela ujsť z Austrálie a začať nanovo. Vymyslela si, že je Nemka, ale kvôli byrokratickej pasci strávila niekoľko mesiacov v zariadení medzi ľuďmi, ktorí utekali naopak do Austrálie za vidinou lepšej budúcnosti.

Je to prekvapivý a smutný príbeh. Nie je ťažké pochopiť, prečo by ho niekto chcel sfilmovať.

Debut Cate Blanchett v role televíznej producentky musel priniesť aktuálnu tému a tú seriál Stateless má. Jednu z najnaliehavejších - globálnu migráciu.

O štyroch vysídlených dušiach

Austrálsky zadržiavací tábor pre nelegálnych prisťahovalcov je miesto, kde sa nikto nechce ocitnúť dobrovoľne.

Uprostred horúcej vyprahnutej púšte je človek zavretý za vysokým plotom a jediným miestom na odpočinok je malá unimobunka so starou matracou a počarbanými, špinavými stenami.

Šesťdielny seriál okrem príbehu Austrálčanky Cornelie Rau, ktorá v príbehu dostala meno Sofie Werner, sleduje aj osud ďalších troch postáv. Dvaja sa do austrálskeho zadržiavacieho strediska dostanú pracovne, ďalší nedobrovoľne.