Život v popieraní: Nicole Kidman hrá terapeutku, ktorá neprekukla vlastné manželstvo

Na túto rolu čakala.

19. aug 2020 o 14:54 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Niekedy prejdú celé mesiace, a nedostane žiadnu ponuku. Neprídu za ňou so strhujúcim scenárom, s ničím novým, čo by ešte nehrala.

Ale už má skúsenosť, že veľká príležitosť vždy napokon príde, len musí byť trpezlivá.

Teraz za takú príležitosť považuje seriál The Undoing. Nicole Kidman v ňom hrá úspešnú terapeutku z New Yorku, ktorá si práve začala myslieť, že dosiahla všetko, čo by dosiahnuť mohla.

No zopár nečakaných dramatických udalostí ju donúti pochybovať, či mala vôbec o svojom živote správnu predstavu.

Pochybnosťou číslo jedna je, či vôbec vie, koho si vzala za manžela.

Vymyslené manželstvo

Terapeutka Grace Fraser je vynikajúca v tom, ako vie čítať svojich klientov a preniknúť do ich motivácií. Ak však ide o jej vlastný život nepochopiteľne zlyháva.