Huslista Filip Jančík hral s Avril Lavignovou: Marketingu sa musím venovať toľko ako hudbe

Robí to, čo nie je bežné.

25. aug 2020 o 13:29 Jana Alexová

V rukách len husle, no i tak vie na pódiu rozbehnúť veľkú šou. Huslista FILIP JANČÍK si uvedomuje, že klasická hudba i husle ako nástroj sú pre mnohých nezáživné.

I preto sa hudbu snaží robiť inak. Klasikou súčasnosti je preňho filmová hudba. Sám si robí aj aranžmány známych filmových melódií.

Husle vníma ako nástroj, na ktorom sa dá zahrať všetko. Aj rock.

Sám si je manažérom, organizátorom podujatí, marketérom i hlavnou hviezdou. Neuspokojí sa s málom, keď niečo robí, musí to byť na sto percent. Keď dáte ľuďom viac, ako očakávajú, určite sa vrátia. A to je základ úspechu, hovorí.

Približne polovicu času venuje hudbe a zvyšok marketingu. I hudbu musí byť vidieť, nielen počuť, vraví. Na sociálnych sieťach má desaťtisíce sledovateľov. Ako robiť promo sám sebe, by sa od neho mohlo učiť množstvo slovenských umelcov.

V rozhovore pre SME hovorí nielen o marketingu v umení, ale aj o svojom blížiacom sa jesennom turné, o spolupráci s Karlom Gottom i s Avril Lavignovou.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/v3QfxAeT32M

Na Slovensku nie je v umení bežný taký marketing a práca so sociálnymi sieťami, ako to robíte vy. Len na porovnanie, známeho huslistu Dalibora Karvaya sleduje na instagrame dvetisíc ľudí, vás vyše 25-tisíc. Robíte síce komerčnejšie projekty, no husle sú stále tradičným nástrojom. Prečo je to pre vás dôležité?

Som hudobník, ktorý približne 50 až 60 percent svojho času venuje hudbe a ten zvyšok venujem marketingu, stratégii a zviditeľňovaniu seba a projektu. Som presvedčený, že marketing je aj v umení veľmi potrebný, rovnako ako v komerčných oblastiach.

Umenie robím zo srdca. Umelci chcú potešiť ľudí, dopriať im radosť, oddych, zábavu. Umenie takisto vždy fungovalo aj ako rozptýlenie od ťažkých chvíľ, problémov.

Ale keď sa o umení a koncertoch človek nedozvie a nepríde na koncert, tu sa stráca zmysel, prečo by sme koncerty organizovali. Dnes je spoločnosť presýtená televíziami, sociálnymi sieťami, z každej strany na nás niečo vyletí.

Filip Jančík (28) Slovenský huslista, ktorý pochádza z Popradu.

Vychodil ZUŠ, inú hudobnú školu nevyštudoval, chodil však na hodiny huslí k profesorom na Slovensku i vo Viedni.

Snaží sa popularizovať husle ako všestranný nástroj, nesústredí sa výlučne na klasickú hudbu, skôr naopak, hrá rock, pop i filmovú hudbu, jeho koncerty sú často veľkými šou.

Spolupracoval so speváčkou Avril Lavignovou, vystúpil aj na koncertoch s Karlom Gottom.

Koncertoval v krajinách ako Fínsko, Švédsko, Dánsko, Belgicko, Singapur, USA, Rusko, Maďarsko, Nemecko i Kuvajt.

Keď sa zhlukom informácií neprederieš, ľudia o tebe nebudú vedieť a jednoducho neprídu.

Keď ťa ľudia nevidia, nemôžu ťa ani počuť. Preto je pre mňa marketing v umení veľmi dôležitý.

Čo sa javí ako najúčinnejšia marketingová zbraň? Na čom najviac získavate fanúšikov?

Keď robím nejaké kampane, beriem to úplne komplexne. Volám to mediálny mix - od facebooku, cez instagram, print, rádiá, televízie až po bilbordy po mestách.

Marketing mi bol odjakživa blízky, veľa som si k tejto téme aj sám naštudoval.

Vždy, keď som videl nejakú zaujímavú marketingovú kampaň vo svete na hocijaký produkt, snažil som sa predstaviť si, ako by sa to mohlo aplikovať na hudbu a naše umelecké prostredie.

Umenie je síce niečo nehmotné, mnohí ľudia si však neuvedomujú, že je to zábavný priemysel, z ktorého žije množstvo ľudí.

Počas korony v kultúrnom priemysle zostalo bez práce množstvo ľudí. Veď len ja v rámci tohto turné dávam prácu minimálne tridsiatim ľuďom. A to len počas turné, potom mi ešte niekto musí spracovať videá, fotografie, grafické vizuály. To sú ďalší ľudia.

Takže názor, že výnimočný talent si nájde svoje publikum a kvalitné umenie si nájde cestu aj samo, je dnes už asi zastaraný.

Myslím si, že to mohlo fungovať tak pred sto rokmi. Dnes je toľko možností, ako sa zviditeľniť, že by bola škoda to nevyužiť.

Hra na husliach môže byť podľa Filipa Jančíka aj veľká šou. (zdroj: Archív F.J.)

Na instagrame ste veľmi aktívny. Koľko času trávite na sociálnych sieťach?

Množstvo ľudí si myslí, že mi účty na sociálnych sieťach spravujú admini. Samozrejme, mám aj ľudí, ktorí mi pomáhajú, lebo keď hrám, nie som schopný sa nakrúcať a pridávať videá na instagram.

Stále sa nájde niekto, kto nerozumie významu marketingu v hudbe, a to len preto, že to ešte nevidel u ostatných hudobníkov.

Napríklad, keď sme robili súťaž, všetkým, ktorí sa do nej zapojili, som nahral video, pozrel som si ich profil, prihovoril som sa im, prípadne som im venoval nejaký pozdrav.

Toto nikto nerobí. Je málo hudobníkov, ktorí majú k svojim fanúšikom osobný a ľudský prístup. Ale ja som presvedčený, že ľudia nechodia na moje koncerty len preto, že hrám na husliach, sú tam pekné svetlá a pekné prostredie. Myslím si, že mnohí prídu aj preto, že im imponuje moja osobnosť, snažím sa k nim byť priateľský, vytvoriť si s nimi pozitívny vzťah.

Preto často na koncertoch rozprávam príbehy, snažím sa ich veľakrát aj povzbudiť a motivovať, prídem medzi nich do hľadiska a podobne.

Prečo to nikto nerobí?

Robím niečo, čo v hudobnej brandži nie je bežné. Veľa ľudí má pocit, že ak to nerobia všetci, tak to nemajú robiť ani oni.