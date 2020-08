Herečka Alexandra Borbély: Na Slovensku po slovensky. Na túto vetu nezabudnem

Odmietla Orbánovu cenu.

21. aug 2020 o 9:46 Eva Andrejčáková

Myslela si, že Veľký Cetín je nejaký ostrov, na ktorom sa hovorí po maďarsky, len akýmsi zázrakom ho vietor privial na Slovensko. Odkedy pôsobí v Maďarsku, jej materinský jazyk zosilnel, vďaka rôznorodej rodine a filmovým ponukám z nášho regiónu si však stále s radosťou pestuje slovenčinu.

“Prostredie človeka tvoria ľudia a vzťahy. Záleží na tom, kto aký je, a nie odkiaľ prichádza,” hovorí herečka ALEXANDRA BORBÉLY.

Žije a pôsobí v Budapešti, ale jej domovom ostáva stále dedinka pri Nitre. Tento atraktívny rozmer jej do života vniesol šťastie a úspech, ale aj momenty sklamania a bezmocnosti. Na začiatku svojej kariéry sa nedobrovoľne musela postaviť pred otázku, nakoľko si cení svoje občianstvo.

Tieto skúsenosti spracovala aj pre živé publikum a vystúpila s ním na multižánrovej konferencii TEDx v Budapešti. S nepríjemnými pocitmi sa vysporiadala, no jej príbeh je, žiaľ, dodnes aktuálny.

Prečo ste sa rozhodli vystúpiť na konferencii TEDx?

Všetko sa to začalo, keď si ma do svojej televíznej relácie pozvala známa maďarská moderátorka Alinda Veiszer a v rozhovore som jej okrem iného porozprávala, že som v roku 2017 takmer dostala cenu Junior Prima, ktorú v Maďarsku dávajú začínajúcim talentovaným hercom do tridsať rokov.

Na základe toho potom prišli za mnou dve ženy z TEDx Talks. Povedali, že náš rozhovor zachytili a chceli by, aby som vystúpila na konferencii v Budapešti s témou identity.

Znamená to, že cenu ste vtedy neprevzali?

Vedela som, že túto cenu môžem dostať, len ak by som prijala maďarské štátne občianstvo. Spolu s cenou som mala dostať aj dva milióny forintov. Ja mám však slovenské občianstvo a oficiálne môžeme mať na Slovensku stále iba jedno, hoci možnosť získať dvojité občianstvo je o čosi voľnejšia.

Hovorím si, prečo sú ľudia takí hlúpi na jednej aj na druhej strane? Veď som skončila univerzitu v Budapešti, pracujem v Maďarsku, platím tam dane, prečo mi práve pri takejto príležitosti dávajú túto nezmyselnú podmienku? Cenu som odmietla, ale veľmi ma to bolelo.

Aká bola vaša motivácia zviditeľniť záležitosť s neprijatou cenou?

Začala som o nej rozprávať preto, aby sa podobný prípad neopakoval. Našťastie, od tohto precedensu táto požiadavka neexistuje.

Ako ste sa na vystúpenie TEDx pripravovali?

Pracovali sme na mojom texte zhruba pol roka. Ako sa ukázalo, vyšlo z toho čosi, čo je dôležité, lebo mi stále píšu ľudia, dokonca aj spoza hraníc a povzbudzujú ma, aby som o tom ďalej hovorila.

O čom konkrétne?

O tom, prečo je to tak, že sa musíte cítiť na Slovensku ako Maďarka a v Maďarsku zase ako Slovenka podľa toho, ako sa na vás dívajú iní ľudia. A o tom, že podstatné je, kým sa cítite byť vy sama.

Stáli ste pred otázkou prijať občianstvo už len kvôli peniazom, ktoré ste s navrhnutou cenou mohli získať. Aký to bol pocit?

Nechcela som stratiť slovenské občianstvo. Na Slovensku býva celá moja rodina, je to môj domov, to viem určite. V posledných mesiacoch ma o tom definitívne presvedčila aj karanténa koronavírusu.

Celú som ju strávila v Budapešti, rodina mi neuveriteľne chýbala, bola som vďačná za každý telefonát. Dokonca som bola taká dojatá, že keď som po uvoľnení opatrení prekročila v Komárne hranice a uvidela slovenský štátny znak, začala som plakať.