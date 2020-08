Fiona Apple nahrala album, ktorý odrovnal kritikov. Je v ňom šepot, dych aj štekot psov

Tento rok vedie v hudobných rebríčkoch.

21. aug 2020 o 13:18 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Málokedy sa stane, aby sa hudobní kritici tak jednohlasne na niečom zhodovali. Už teraz majú jasno v tom, kto tento rok nahral najlepší album.

Je ešte len august, no do konca roka by musel prísť mimoriadny hudobný víchor, aby prekonal Fionu Apple.

Americká hudobníčka nahrala ohromne silné dielo a v hodnoteniach predbehla aj Boba Dylana. Ako sa jej to podarilo?

Pandémia albumu prospela

Možno je to tým, že jej hudba znie presne tak, ako rok 2020, ak by sa ho niekto pokúsil zámerne zhudobniť.