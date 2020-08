Buďme hrdý národ a počúvajme slovenčinu, reaguje Maťo Ďurinda na plánované zmeny v kvótach

Rádiá zmenu žiadajú dlho.

26. aug 2020 o 8:33 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Povinné kvóty, ktoré rádiám predpisujú, koľko domácej hudby majú hrať, platia na Slovensku už vyše štyri roky. Nová vláda chce najnovšie zmeniť spôsob, akým sa budú počítať.

Doteraz sa percentuálny podiel slovenských piesní (25 % pre komerčné rádiá a 35 % pre rádiá RTVS) počítal z celkového času vyhradeného vysielaniu hudobných diel za kalendárny mesiac.

Po novom by to malo byť len z času, keď sa slovenské skladby zaratávajú do stanoveného podielu. Teda v čase medzi 6.00 h a 24.00 h.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o vysielaní a retransmisii a zmene ďalších zákonov, ktorý Ministerstvo kultúry predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Novela je len opravou chyby

Ak sa novela zákona schváli, pre rádia to bude znamenať jednoduchší výpočet podielu slovenskej hudby v ich programe.

Percentuálny podiel sa síce nezmení, no k poklesu slovenských piesní tak či tak dôjde.

"Po Milanovej novele bude rádio s povinnou kvótou 35 % púšťať skutočne 35 % slovenskej hudby," hovorí hudobný dramaturg Rádia_FM Daniel Baláž.

Za väčší problém než nejaké kvóty považuje slabý výtlak slovenskej hudobnej scény, ktorý vraj súvisí s množstvom faktorov.