CD

nové CD na trhu

6. jún 2005 o 8:30 (peb, her)

Karaoke Tundra - Gastarbeiter

Mufonic/ Wegart 2005

Mladý Ukrajinec usadený na Slovensku vydáva debutový "celovečerný" album v Čechách a remixuje skladby pre britského rapera Rootsa Manuvu - tomu sa hovorí globalizácia. Podobný mix ponúka Viktor Tverdochlibov alias Karaoke Tundra aj vo svojej hudbe: sample melódií zo starých detských seriálov, filmových soundtrackov či obávaných šlágrov nemeckého popu zo 70. rokov sa striedajú na pozadí hip-hopových rytmov. Dĺžka dvadsiatich trackov poskladaných v duchu lo-fi estetiky málokedy prekročí dve minúty, takže aj keby ste sa chceli nudiť, nestihnete to. Skôr sa budete baviť na diele, ktorému na svet pomohli niekoľkí hostia ako napríklad DJ Spinhadz a spriaznení producenti alternatívnej elektronickej hudby ok_01, MMtm alebo Blue M (známi z kompilácie Out of Place Vol. 1).

Coldplay - X&Y

EMI 2005

Najočakávanejší album roku 2005. To je nová platňa od britskej skupiny Coldplay, ktorá sa z bežnej gitarovej alternatívnej kapely vyšvihla na jednu z najväčších rockových skupín dneška. V poradí tretí album ponúka všetko, čím Coldplay zaujali fanúšikov po celom svete - oduševneným spevom frontmana Chrisa Martina, jednoduchými, ale pôsobivými piesňami s nádychom silnej melanchólie. X&Y ešte lepšie drží pohromade ako predchádzajúci A Rush Of Blood To The Head. Jedenásť piesní, plus jedna skrytá skladba vrátane prvého singlu Speed of Sound, je v súčasnosti tým najlepším, čo britská hudba ponúka.

Van Morrison - Magic Time

Exile/Universal 2005

Keby ste z albumov Van Morrisona vymazali rok vydania, len veľmi ťažko by ste zistili, v ktorom roku ich nahral. Po zvukovej stránke sa podobajú ako vajce vajcu. Tento slávny írsky pesničkár, básnik, skladateľ, spevák a saxofonista vydáva svoje nahrávky so železnou pravidelnosťou. Každý jeho album je úprimnou spoveďou skvelého hudobníka s jedinečným rukopisom, vychádzajúcim z prazákladných žánrov ako folk, blues alebo džez. Magic Time nie je o nič horší ako jeho predchádzajúce platne, a obsahuje záblesky geniality jeho najlepšieho albumu Astral Weeks z roku 1969.

Oasis - Don't Believe The Truth

Sony BMG 2005

Nový album britskej superskupiny deväťdesiatych rokov sa v ostrovnej tlači považuje za veľký comeback kapely, ktorá po nezhodách, rozchodoch a znovuobnovení doslova vstala z mŕtvych. Už singel Lyla naznačuje, že Oasis, čiže bratia Gallagherovci, opäť ponúkajú tradičný rock 60. rokov s typickým valivým soundom. Noel, niekdajší skladateľ superhitov ako Live Forever alebo Wonderwall, sa na albume drží skôr v ústraní veľkohubého brata Liama, ktorý prispel tromi skladbami. Keď to nepíše talentovanému Noelovi, je zle. Toto už nie je kapela Oasis z 90. rokov, ale skôr živoriaca legenda.

Ryan Adams and The Cardinals - Cold Roses

Lost Highway/Universal 2005

V americkej hudbe niet aktívnejšieho skladateľa, akým je Ryan Adams. Ten na jar prišiel s novým dvojdiskovým albumom Cold Roses a ešte v tomto roku chystá dve ďalšie platne. Skladateľ, ktorý od svojej prvej sólovej platne vyprodukoval za päť rokov už šesť albumov, to tentoraz skúša s country-rockovou sprievodnou skupinou The Cardinals. Adamsove Chladné ruže obsahujú všetko, čo charakterizuje tohto najznámejšieho zástupcu žánru alt-country. Jeho oduševnené piesne o všetkých podobách lásky vychádzajú z country, ale Adamsov talent dokáže ľahko presiahnuť tento žáner.