Kočíkovala som deti z celej ulice

BRATISLAVA 6. júna (SITA) – Moderátorka Zuzana Belohorcová, ktorej meno sa spájalo s erotickými reláciami Láskanie a Peříčko tvrdí, že ako tínedžerka dobrovoľne kočíkovala deti z celej ulice. Ako ďalej uviedla, s jej láskou k ratolestiam súvisel aj detský sen stať sa učiteľkou v materskej škôlke. „Pochádzam z troch súrodencov, preto som strašne rodinne založená,“ uviedla pre agentúru SITA Belohorcová. Podľa jej slov nemá konflikty ani s rodičmi, ani so sestrami a je od nich a ich lásky vyslovene závislá.

Zuzana by sa materstvu nebránila. "Ja už tak cítim, že som na to bábo aj pripravená. Vek už na to mám, samozrejme, partnera na to nemám, čo je však to najdôležitejšie," povedala. Jedna z najžiadanejších žien Slovenska si myslí, že keby materstvo prišlo aj teraz, bola by ochotná vzdať sa dočasne svojej kariéry. "Samozrejme, je to pekné, keď na sebe niekto pracuje, ja sa tiež snažím ísť stále hore, ale na druhej strane si neviem predstaviť, že by som celý život žila sama pre seba," reagovala presvedčene Belohorcová. Ako ďalej dodala, tak, ako rodičia vychovali ju a to čo jej dali, by chcela odovzdať aj ona svojim deťom.

Sen Belohorcovej stať sa matkou jej momentálne čiastočne splnila neter Karolínka, ktorej sa stala Zuzana krstnou mamou. "Karolínku si užívam maximálne a je to skvelý pocit. Teraz vidím, že celý zmysel života sú naozaj tie deti a vôbec dať im všetko, ako mne dávali moji rodičia," dodala Belohorcová.