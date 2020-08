Sherlock Holmes má konkurenta. Všetku slávu ukradla jeho drzá mladšia sestra

Pozrite si septembrové novinky na Netflixe.

31. aug 2020 o 13:15 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Vytvoriť literárnu postavu, ktorá si začne žiť vlastným životom a stane sa nesmrteľnou, sa podarí málokomu.

Ani sám sir Arthur Conan Doyle nemal so svojím detektívom Sherlockom Holmesom veľké ambície. Chcel len zarobiť. Úspech plánoval s inými knihami.

Súvisiaci článok Ich život je ako z hororu. Ženy v sekte hystericky prosia muža, aby ich zneužil Čítajte

No práve Sherlock Holmes mu zaručil trvalú slávu.

Ani čas nezotrel jeho neodolateľný šmrnc.

Čo na tom, že je to odmeraný viktoriánsky bohém, trochu šibnutý a čudácky starý mládenec.

Všetkých vždy prekoná intelektom a schopnosťou vidieť súvislosti aj tam, kde iní ani nezaostria zrak.

V najnovšom príbehu však akoby to ani nebol on. Je až príliš empatický a milý, na to u neho nie je nik zvyknutý. A ani na to, že vo filme nie je stredobodom pozornosti.