Bratislavský koncert Avril Lavigne už v utorok

6. jún 2005 o 10:44 SITA

BRATISLAVA 6. júna (SITA) - Avril Lavigne sa predvedie v Bratislave už v utorok. Pricestuje z poľských Katovíc, kde koncertuje dnes. V rámci svojho turné už v Európe odohrala 15 koncertov a okrem dnešného v Poľsku a Bratislavy ju čaká ďalších desať vo Švajčiarsku, Nemecku a Škandinávii. Zo starého kontinentu sa vráti späť do USA a Kanady, kde má naplánovaných ďalších 38 koncertov. Avril bude sprevádzať na vystúpeniach kapela v zložení: bubeník Matthew Brann, basgistarista Charlie Moniz a gitaristi Devin Bronson a Craig Wood. Predkapelu na bratislavskom koncerte jej bude robiť slovenská skupina P.S.

Avril Ramona Lavigne sa narodila v mestečku Napanee v kanadskom Ontáriu 27. septembra 1984. Ako 16-ročná odišla do Manhattanu, kde začala pracovať na svojom debutovom albume Let Go, z ktorého sa nakoniec predalo až 14 miliónov kópií. Úspech však zožal hneď už jej prvý singel Complicated, ktorý jej okamžite priniesol titul punková princezná. Výroba druhého albumu Under My Skin sa začala v máji 2004. "Za posledné roky som veľmi dospela a veľa som toho prežila - dobrého i zlého. Tieto piesne sú práve o tom. Každá je veľmi osobná," povedala Avril o albume, na ktorého tvorbe sa veľmi intenzívne podieľala.