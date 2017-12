B. Pittovi sa do izby vlámala 14-ročná fanynka

6. jún 2005 o 12:02 SITA

BRATISLAVA 6. júna (SITA) - Keď bol hollywoodsky herec Brad Pitt v Argentíne, vlámala sa mu do izby 14-ročná fanynka. "Bolo to asi pred deviatimi rokmi. Chodil som vtedy s Gwyneth Paltrow a boli sme v Argentíne. Práve sme zaspávali, keď som zahliadol akúsi postavu," spomínal Pitt. Nebol to však zlodej, ale 14-ročné dievča, ktoré chcelo slávny pár vidieť na vlastné oči, informoval server Femalefirst.co.uk. "To dievča sa vyšplhalo po stenách a k nám sa vlámalo cez okno," dodal Pitt.