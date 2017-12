Dara Rolins predstavila "hudobnú lastovičku" zo svojho nového albumu

Bratislava 6. júna (TASR) - Speváčka Dara Rolins sa chce po lete pustiť do nahrávania svojho ďalšieho albumu.

6. jún 2005 o 14:18 TASR

Prvú hudobnú "lastovičku" z neho však predstavila už tento víkend na jednej z bratislavských party. "Skladba sa volá Party DJ. Je to zatiaľ pracovný názov, ale asi jej to aj zostane. Premiérovo som ju priniesla do Bratislavy," povedala pre TASR Dara. Skladba je po hudobnej stránke remakom jedného zahraničného hitu, ktorý vznikol v 80. rokoch a o slovenský text sa postarala sama speváčka. Pesnička Party DJ pritom nevznikla na, ani po žiadnej tanečnej party, ale ako Dara vraví "na samote u lesa". "Najväčšiu časť som napísala pri venčení môjho psa Sama v parku. Našla som miesto, kde nebola ani noha, otvorila si auto, Sam behal po lúke, ja som si pustila rádio, zobrala pero a išlo to," spomína s úsmevom na vznik svojej novinky.

Avizovaný album by mal byť pripravený ešte tento rok, niekedy okolo Vianoc. "Všetko záleží na ďalších detailoch a na rozhodnutí firmy, kedy bude ten správny moment," dodáva Dara s tým, že opäť budú na ňom anglické i slovenské skladby. Tých v rodnom jazyku bude však, ako vraví, možno tentoraz viac, ako na predchádzajúcom titule.