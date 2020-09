Režisér Marko Škop: Svetové sprisahanie s čipovaním sa neonacistom vypláca

Nakrútil film roka Nech je svetlo.

10. sep 2020 o 10:06 Kristína Kúdelová

Postaral sa o jednu z najväčších udalostí slovenského filmu. Ukázalo sa v ňom všeličo: ekonomická zaostalosť Slovenska, stúpajúce fašistické tendencie, tichý súhlas cirkvi a nečinnosť polície, vychladnuté vzťahy.

MARKO ŠKOP získal cenu Slnko v sieti pre najlepšieho režiséra, jeho dráma Nech je svetlo sa stala filmom roka.

Do našich kín prišla vlani v septembri, vzápätí sme ju poslali do súboja o cudzojazyčného Oscara.

Vtedy Marko Škop nemohol vedieť, čo všetko ešte slovenskú spoločnosť o pár mesiacov zasiahne. Navyše, jeho zasiahlo aj zemetrasenie, keďže žije v Chorvátsku, odkiaľ sa na dianie u nás môže pozerať z istého odstupu.

Vo filme hovoríte aj o dospievaní a sebavedomí. Myslíte si, že naše sebavedomie nejako súvisí aj s tým, aké máme sebavedomie ako krajina? Ako si v tomto stojíme? Napríklad aj v porovnaní s Chorvátskom?

Možno je to zakódované v imaginárnom poriadku každej malej krajiny, že sa musí vyrovnávať aj s pocitom menejcennosti. To, čo sa deje v spoločenskom podvedomí, má vždy vplyv na každého jednotlivca.

Keď komplexy prerastú do krajností, je to zlé. Nie je pekné žiť v masochistickom pocite podradnosti, čo sa v psychologickej inverzii môže premeniť na búchanie sa do pŕs, na pýchu, na agresiu, že veď my sme oveľa lepší než iní.

Chorváti si v deväťdesiatych rokoch prešli vojnovým konfliktom a vyšli z neho ako relatívni víťazi, čo podporuje ich pocit falošného sebavedomia. Preto celkom pozitívne vnímam pôsobenie premiéra Plenkoviča, jemu sa v posledných voľbách podarilo eliminovať pravicových extrémistov.

Celkom šikovne vie skĺbiť proeurópske smerovanie s tému národovectva, bez ktorej by, samozrejme, neuspel.

Marko Škop pred premiérou filmu Nech je svetlo v Karlovych Varoch. V strede herec Milan Ondrík, vľavo kameraman a producent Ján Meliš. (zdroj: Archív M. Š.)

Z nedostatku sebavedomia ťažia dnes neofašisti, napokon, je to veľká téma vášho filmu. Ako hodnotíte ich súčasné politické pôsobenie? Nie sú akosi podozrivo ticho?

Zmenila sa hlavná politická agenda, strach - napríklad z utečencov - ustúpil do pozadia a nahradil ho iný strach. Zatiaľ tu nemajú pole, ale som presvedčený, že čakajú na nové príležitosti. A keďže väčšinová spoločnosť začína mať korony po krk, predpokladám, že ich nový nádych opäť príde a že budú chcieť využiť každú šancu.

Čo sa dá od nich očakávať, keďže nás asi čakajú ďalšie napäté týždne?

Zdá sa mi, že sa im vypláca téma svetového sprisahania s čipovaním a so stratou osobných slobôd v prospech veľkého globálneho vládcu. Pripoja k tomu izraelskú loby a časť masy to v stereotypných mechanizmoch prijíma aj s navijakom, bohužiaľ.