Herec roka Milan Ondrík: Ľudia sa za vieru iba skrývajú, zabúdajú milovať

Zahral si vo filme Nech je svetlo.

9. sep 2020 o 22:36 Monika Moravčíková

Kým otec pracuje v Nemecku, syn sa zapletá so skupinou mladých brancov. Film Marka Škopa Nech je svetlo priniesol silné témy a veľkú filmovú úlohu pre MILANA ONDRÍKA.

V stredu 9. septembra zaň získal Slnko v sieti pre najlepšieho herca v hlavnej úlohe.

"Mám pocit, že v Európe je omnoho väčšie nebezpečenstvo rastúceho vírusu fašizmu ako koronavírusu. Toho by sme sa mali viac báť," povedal v rozhovore pre SME.

Film Nech je svetlo mal premiéru na festivale v Karlových Varoch ešte minulé leto. Dostal sa aj do top 10 diváckeho hlasovania, vám priniesol ocenenie pre najlepšieho herca. Dúfali ste v taký úspech?

Najsilnejší zážitok som mal z premiéry filmu a z toho, ako ho na festivale prijali.

Bolo to niečo podobné ako v divadle, keď cítite, že vaša správa prešla na ľudí, oni vám za to zatlieskajú a dokonca som mal v sebe pocit hrdinstva a rebelstva, že sme odkryli aj témy, ktoré nie sú jednoduché.

Kdesi ste raz povedali, že práve filmy Marka Škopa sú dôvodom, prečo ste si okrem divadla zamilovali aj filmovú tvorbu.

Som mu vďačný za to, že mi dôveroval a dal mi túto príležitosť. Dovolím si tvrdiť, že to on ma objavil do filmu. Predtým som už niečo hral, ale len nevýrazné postavy.

Až vďaka nemu sa mi otvoril obrovský svet filmového plátna a pochopil som, že sa nechcem rozmieňať na drobné. Rozhodol som sa, že budem filmárčinu brať poctivo, nekývnem všetkému, lebo si môžem vyberať.

On sa netají tým, že keď začal film vymýšľať, v duchu už pracoval s vami, repliky hlavnej postavy si hovoril vaším hlasom.