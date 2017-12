Russella Crowea zatkli za útok na zamestnanca hotela

6. jún 2005 o 15:15 SITA

BRATISLAVA 6. júna (SITA/Reuters) - Herca Russella Crowea dnes v New Yorku zatkli. Obvinili ho z napadnutia, lebo zamestnancovi hotela hodil do tváre telefón. Štyridsaťjedenročný Crowe sa krátko po 4:00 ráno pohádal so zamestnancom Mercer Street Hotel a hodil do neho telefón, informovala polícia. Zamestnanec, ktorého meno neuvádzajú, pri útoku utrpel drobné tržné rany a ošetrili ho v St. Vincent's Hospital. Ak rodeného Novozélanďana uznajú vinným, hrozí mu až rok väzenia. Žalobu proti nemu pravdepodobne vznesú na manhattanskom súde ešte dnes.

Crowe v New Yorku prezentuje svoj posledný film Cinderella Man o živote šampióna ťažkej váhy Jamesa J. Braddocka.