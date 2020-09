Vyhlásia slovenský film roka. Súboj má dvoch silných favoritov (naživo)

Najviac nominácií mal film Jonáša Karáska.

9. sep 2020 o 19:17 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Vlani sme do súťaže o cudzojazyčného Oscara poslali drámu Marka Škopa Nech je svetlo. Mal by to byť teda najlepší slovenský film, ktorá u nás v roku 2019 vznikol.

Po uzávierke posielania prihlášok (na jeseň) však mal v kinách ešte premiéru film Jonáša Karáska Amnestie.

A to je aj najväčší súper filmu Nech je svetlo v boji o národnú cenu Slnko v sieti, ktorú Slovenská filmová a televízna akadémia vyhlasuje v stredu 9. septembra.

Prenos možno sledovať na RTVS od 20. 30. Moderuje Bruno Ciberej.

Amnestie majú nominácie v dvanástich kategóriách, Nech je svetlo v jedenástich. Medzi veľkých favoritov patrí aj Milan Ondrík, ktorého Marko Škop obsadil do hlavnej úlohy.

Za to, ako zahral otca mladíka, ktorý sa v chudobnom regióne zaplietol s brancami, získal už aj cenu pre najlepšieho herca na prestížnom festivale v Karlovych Varoch. Tam mal vlani v júli film Nech je svetlo premiéru.

RTVS ho vysiela hneď po vyhlásení cien Slnko v sieti.

Najlepším hercom vo vedľajšej úlohe sa stal Gregor Hološka. Vo filme Amnestie hrá veľmi presvedčivo vodcu väzenskej vzbury. Umeniu zaželal v týchto neľahkých časoch zelenú a bol by rád, keby ľudia mali k umeniu vrúcnejší vzťah, ako má jeho filmová postava k svetu.

Najlepšou herečkou vo vedľajšej úlohe sa stala Anna Geislerová. Vo filme Amnestie hrá disidentku. Jej pozícia je komplikovaná v spoločnosti aj v rodine. "Bola to zložitá postava," povedala vo video pozdrave.

Autorom najlepšieho scenára je Marko Škop. Cenu má za film Nech je svetlo. V Bratislave nie je, rodinnú bázu má v Bratislave. Ďakovnú reč poslal cez video: Buďme pozorní, povedal s odkazom na myšlienku filmu.

Za scénografiu majú Slnko v sieti Tomáš Berka, Karol Filo, Václav Vohlídal. Pracovali na filme Amnestie.

Marek Cpin dostal Slnko v sieti za kostýmy. Ocenenie mu patrí za film Hodinárov učeň.

Helena Steidlová má Slnko v sieti za masky v tom istom filme - Hodinárov učeň.