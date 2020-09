Pýtal sa, či aj bohatý muž môže ísť do neba. Sláva priviedla Bossa k spovedi

Nový album začína Springsteen na kolenách.

11. sep 2020 o 13:06 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Smútok ťa nikdy neprepadne náhle. Prichádza pomaličky, vlečie sa, hovorí Bruce Springsteen.

Po tom, ako oslávil šesťdesiat, padol do hlbokej depresie. Väčšina ľudí si to nevšimla, lebo ďalej komponoval a nahrával, no keď bol doma sám, vyšiel na terasu, zabalil sa do deky, ľahol si na gauč a plakal.

Ani dvadsaťpäť rokov pravidelnej terapie ho pred týmto stavom neuchránila.

O niekoľko dní bude mať Bruce Springsteen sedemdesiat jeden rokov.

Ohlásil nový album Letter to you a v rovnomennom singli, ktorý už stihol vydať, badať stopy po rovnakých otázkach, akého trápili od chvíle, keď spoznal slávu.

Jeho ja bolo pod nánosom

Môže sa aj bohatý muž dostať do neba? Pýtal sa po nepredstaviteľnom úspechu albumu Born in the U.S.A.