Mliekar v prvej lige svetovej literatúry

Anna Burnsová - Mliekar

13. sep 2020 o 10:20 Róbert Kotian

„Nikto z nás nikdy predtým nečítal nič podobné,“ povedal filozof Kwame Anthony Appiah na margo knihy Mliekar od Anny Burnsovej (Lindeni 2020) a recenzent rád a doslova súhlasí, vnímajúc ako bonus, že s podobným pocitom neostal sám – spoločnosť predsedu poroty Man Booker 2018 je jednou z najrešpektovanejších v literárnych kruhoch.



Anna Burns sa v silnej konkurencii stala prvou severoírskou držiteľkou Bookerovej ceny – a podľa informácií z udelenia ceny porotcovia ocenili nielen príbeh a posolstvo knihy, ale aj jej štýl. Skvelý preklad Barbary Sigmundovej iba zdôrazňuje výnimočný zážitok, aký sprevádza čitateľa tejto famóznej výpovede o severoírskej, ale aj britskej spoločnosti v 70. rokoch 20. storočia.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok Ted Chiang a Výdych Čítajte

Vlastne o spoločnosti s totalitnými prvkami kdekoľvek na svete – aj sama Burnsová vyhlásila, že „aj keď je zrejmé, že príbeh sa odohráva v Belfaste, nie je to len o Belfaste 70. rokov.

Takéto niečo môžeme pozorovať v hocijakej totalitnej, uzavretej spoločnosti, v ktorej panujú podobné podmienky. Podľa mňa je to fikcia o spoločnosti, ktorá funguje pod extrémnym tlakom, spoločnosti, kde sa dlhodobé násilie považuje za normu“.

Výnimočná kniha o tínedžerke v Belfaste

Okrem „Bookera“ získal Mliekar aj ďalšie prestížne ceny, napríklad National Book Critics Circle Award 2018 či Orwell Prize for Political Fiction 2019, bol nominovaný aj na Women´s Prize for Fiction 2019 a Rathbones Folio Prize 2019.

Autorka, inšpirovaná detstvom v Belfaste, zasadila dej do jej dobre známeho búrlivého obdobia The Troubles, etnicko-nacionalistického konfliktu v Severnom Írsku, ktorý si vyžiadal množstvo obetí a hlboko zasiahol do životov nevinných ľudí – píše tlačová správa vydavateľa, ktorý prináša na slovenský trh