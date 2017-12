MecVrabec bude krstiť album dvakrát

BRATISLAVA 6. júna (SITA) - Raper MecVrabec pokrstí dvakrát svoj nový album Aj tak tu ma máte. Prvý krst bude vo štvrtok v Bratislave. Druhý raz sa bude krstiť prvého júla v Spišskej Novej Vsi, kde MecVrabec ...

6. jún 2005 o 18:15 SITA

BRATISLAVA 6. júna (SITA) - Raper MecVrabec pokrstí dvakrát svoj nový album Aj tak tu ma máte. Prvý krst bude vo štvrtok v Bratislave. Druhý raz sa bude krstiť prvého júla v Spišskej Novej Vsi, kde MecVrabec býva. Raper prezradil pre agentúru SITA, že bratislavský krst bude oveľa skromnejší v porovnaní so spišským. "V Spišskej to bude veľká šou s kvalitným ozvučením a veľkoplošnými obrazovkami," opisuje MecVrabec. Krst by chcel spojiť aj s koncertom, na ktorom vystúpia domáce a bratislavské hip-hopové kapely.

Na novinke pracoval MecVrabec iba šesť týždňov. Ako uviedol, množstvo skladieb mal už vopred pripravených. Podľa jeho slov je však na albume asi polovica úplných noviniek. Na platni spolupracovalo aj viacero raperov z východného Slovenska, MecVrabec si pozval i niekoľko hip-hopových kapiel z Petržalky. Veľká časť platne vznikla v jednom košickom dome, ktorý si raper prenajal špeciálne pre prácu na cédečku.

Napriek množstvu povinností okolo novej platne stihol MecVrabec počas predošlých troch mesiacov odohrať vyše 70 koncertov. Podľa jeho slov ho v súčasnosti čaká ďalších 50. Raper premýšľal už aj nad vlastným turné, ako však dodal, ešte na to nie je správny čas. "Turné spravím až po vydaní druhého albumu. Bude to ale poriadne turné, kde budú ženy, tanec, choreografia. Musí to mať nejaký príbeh, otvorenie, ukončenie, odvíjať sa ako film. Nemám rád také to turné, že niekam iba prídem a zahrám," zhodnotil MecVrabec.

SITA vydá k správe zvukovú správu.