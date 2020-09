Najbohatší indiánsky kmeň na svete sa stal obeťou krutého sprisahania

David Grann a Vrahovia mesiaca kvetov

15. sep 2020 o 18:39 Ivana Krekáňová

Americký spisovateľ David Grann, prispievateľ do viacerých novín a autor aj u nás známej knihy Stratené mesto Z, zrekonštruoval jednu z mrazivých kapitol severoamerických dejín, ktorá je dnes už málo známa, a to aj napriek tomu, že tragédia osažských Indiánov poslúžila Edgarovi J. Hooverovi ako odrazový mostík na to, aby ukázal silu transformujúcej sa FBI.

Súvisiaci článok Nórsky komik Are Kalvø vyráža do hôr Čítajte

Keď museli Osagovia počas obsadzovania amerického Západu uvoľniť miesto bielym osadníkom, usídlili sa v skalnatej a nehostinnej rezervácii, ktorá sa neskôr stala štátom Oklahoma. Hoci oblasť spočiatku vyzerala byť bezcenná, našli sa tam veľké zásoby ropy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Osagovia si predtým vymohli, že im má patriť nielen zem, ale aj to, čo sa nájde pod ňou, a aby mohli prospektori ropu ťažiť, museli si od nich pozemky prenajímať a zároveň im platiť podiel zo zisku.