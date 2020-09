Spisovateľ Timur Vermes pre SME: Byť nacistom je jednoduchšie, ako sa zdá

Jeho druhá kniha je o utečeneckej kríze.

16. sep 2020 o 14:27 Monika Moravčíková

Adolf Hitler sa zobúdza na chodníku a zisťuje, že je v Berlíne. Lenže všetko sa zmenilo, nik ho už neberie vážne. Vojna sa dávno skončila, je rok 2011 a on ničomu nerozumie.

V pokuse o obnovu svojho politického programu mu však nahráva sila médií. Ľudia šalejú a jeho popularita opäť narastá.

Kniha A je tu zas je politická satira o tom, ako by v 21. storočí vyzeral návrat vodcu Tretej ríše. Dnes je jednou z najúspešnejších nemeckých kníh za uplynulé polstoročie.

Jej autor, nemecký spisovateľ TIMUR VERMES však hovorí, že Nemci sa dodnes s minulosťou nevyrovnali.

Počas Bratislavského knižného festivalu predstavil aj svoju druhú knihu Hladní a sýti, ktorá je plná otázok o utečeneckej kríze. Je to téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť, hovorí v rozhovore pre SME.

Svojou prvou knihou ste vyvolali senzáciu, čítajú ju už vo viac ako 40 jazykoch, natočil sa podľa nej aj film, ktorý prilákal do kina milióny ľudí, nielen v Nemecku ale po celom svete. Čakali ste takýto úspech?

Predpokladal som, že kniha sa bude predávať celkom dobre. Keby sa predalo sto tisíc kusov, už to by bol slušný náklad. To čo sa v konečnom dôsledku stalo, prekvapilo všetkých.

Aj mňa, aj vydavateľstvo. Aj preto, že som príbeh písal Hitlerovým zastaralým jazykom. Mysleli sme, že to čitateľov odradí.

Svedčí obrovský úspech knihy o tom, že trauma Nemcov sa už zmenšuje?

Nemyslím si. Potrvá ešte veľmi dlho, kým Nemci prekonajú traumu a skúsenosť, ktorú majú.

Na jednej strane sa snažia správať veľmi vzorovo, na druhej strane sa niektorí snažia tváriť, že s minulosťou už nemajú nič spoločné. Vždy je to v nejakej forme prehnaná, neprirodzená reakcia.

Vďaka knihe, ktorá je drzá a za nič sa neospravedlňuje, môže čitateľ nadobudnúť pocit, že minulosť je prekonaná. Ale je to možné len preto, že v nej hovorí samotný Adolf Hitler, ktorý nemá pocit, že by sa mal za niečo ospravedlňovať. Preto to celé funguje.

Adolf Hitler v príbehu využije mediálny ošiaľ pre svoje vlastné účely. Vedeli by v skutočnosti médiá takémuto scenáru zabrániť?

Keby prišiel skutočný Hitler, iste by na to skočili.