Toto od príbehu o holokauste nik nečakal. Z Denníka Anny Frankovej je humorný komiks

Nestratil nič zo svojho posolstva.

17. sep 2020 o 15:01 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. V kancelárii sedí elegantná tmavovlasá žena. Vyzerá sebavedomo, je uvoľnená, zdá sa, že aj úspešná. Pred ňou je písací stroj a pár popísaných hárkov papiera.

Na stene za ňou visia zarámované články, ktoré publikovala v svetoznámych denníkoch Le Figaro a The New York Times, prispela aj do časopisov Life a Bazaar.

Tá žena je Anna Franková. Teda, mohla by to byť ona, keby mala možnosť vyrásť a stať sa ženou. Takto nejak by asi vyzerala.

Bola by ctižiadostivou novinárkou a spisovateľkou.

V novom komiksovom vydaní najznámejšieho denníka je to obraz, ktorý láme srdce. A nie je jediný.

Depresie, zúfalstvo z vojny a neutíchajúci strach mladého dievčaťa znovu ožili v pôsobivých ilustráciách.

Komiks plný sarkazmu aj nadhľadu

Keď Nadácia Anny Frankovej oslovila izraelského režiséra Ariho Folmana, aby denník upravil do podoby komiksu, váhal.

Myslel si, že všetky umelecké prístupy k príbehu sú už vyčerpané.

Ako sa dá taká kniha upraviť? Veď je to ikonický text, tvrdil. Keby mal vraj ilustrovať celý denník, trvalo by to desať rokov a kniha by mala 3500 strán.