Predspánkové chvíle v spoločnosti zvieratiek

Rozprávky (nielen) na dobrú noc.

21. sep 2020 o 11:55 Jana Korčeková

Posteľ ponúka ideálne čitateľské podmienky veľkým i malým čitateľom, ktorí môžu po dni plnom zážitkov v útulnej atmosfére sledovať príbehy knižných hrdinov.

Malé deti (asi od dvoch do piatich rokov) môžu predspánkové chvíle stráviť v spoločnosti zvieratiek vystupujúcich v štyroch knihách edície Rozprávky do postieľky.

Rozprávky na pokračovanie

Každá kniha z edície Rozprávky do postieľky má vlastného hrdinu, ktorý počas kratšieho (jeden deň) či dlhšieho (prázdniny) časového úseku navštívil zaujímavé miesta, stretol sa s priateľmi a všeličo videl a zažil. Každý titul obsahuje sedem kratučkých rozprávok.

V každej z nich dostáva priestor popri hlavnom hrdinovi aj ďalšie zvieratko a dieťa ich uvidí ešte pred otvorením knihy. Sú totiž zobrazené na obálke. Prehľad o aktuálnej rozprávke a v nej vystupujúcom zvieratku majú čitatelia aj vďaka farebným záložkám.

Rozprávky do postieľky: Na prázdninách

Macko Majko sa rozhodol stráviť prázdniny aktívnym spôsobom. S vĺčikom Vilkom si urobili výlet do hôr a ukuchtili dobrotu na brehu jazera. So zajkom Zoltánom zašiel do lesa, s kamzíkom Kamilom vyliezol na vrchol hory, s krabom Karolom strávil osviežujúce chvíle na pláži a posledné prázdninové chvíle strávil s lišiakom Lukášom na tandemovom bicykli.

(zdroj: Foto - Archív SME)

Rozprávky do postieľky: V meste

Mačacia dáma Margarétka vezme čitateľov na nákup do mesta. Navštívia s ňou mestský trh plný čerstvej zeleniny a ovocia, preskúmajú ponuku blšieho trhu, vkročia do starožitníctva, nasadnú do drevenej električky a večer sa ocitnú v Margarétkinom byte.