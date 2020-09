Mimozemšťan v Medzilaborciach

Andy Warhol zmenil umenie 20. storočia.

21. sep 2020 o 12:20 Martin Kasarda

Myslíte si, že zázračné priechody medzi galaxiami neexistujú? Vojdete do budovy, ste v New Yorku. Vyjdete von, ste v ... Medzilaborciach.

Keby sa Andy Warhol narodil niekde v Rakúsku či vo Švajčiarsku, jeho rodná dedina a jeho múzeum by boli vyhlásenými turistickými atrakciami, na ktoré by vás lákali pútače z piatich najbližších letísk a na cestách v okolí mestečka by ste stretávali plechovky so smerovými tabuľami, ktoré by navigovali desiatky klimatizovaných autobusov denne do „top zóny“.

V meste by boli luxusné hotely s wellness centrami, ale aj penzióny a turistické ubytovne, v okolí golfové ihriská, kúpeľné centrá, kde by ste sa mohli čvachtať vo vode vyzdobenej pop-artovými kachličkami.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok Jana Švantnerová: Pri reštaurovaní judaík sa často objavia nové informácie Čítajte

Pili by ste Andy Warhol koktail, jedli jeho obľúbené „home made“ pirohy. Vo večerných kluboch by dunela muzika Velvet Underground Revival Bandu, v artovom kine by ste sledovali 24-hodinové maratóny Andyho nepozerateľných filmov, u bukinistov by ste si kupovali exkluzívne monografie či stručné komiksové životopisy.

A v meste by ste našli ďalšie galérie, workshopy pre mladých a v neďalekom múzeu rusínskej dediny rekonštruované chyže, v akých sa narodili Varcholovci predtým, než ich zlákali lístky na šíf do slobodného sveta.

Lenže za dverami Múzea Andy Warhola sú stále ... Medzilaborce.

Príbeh ako zo Slovenska

Warhol patrí medzi pár najdôležitejších umelcov súčasného sveta. „Andy Warhol je už niekoľko rokov číslo jeden ako umelec v medzinárodných rebríčkoch,“ hovorí Martin Cubjak, riaditeľ Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach.