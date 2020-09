Vykričia si príšernosti, a zas si štrngnú. Komédia Účet odkrýva logiku mužského sveta

Vysníval si ju Ady Hajdu.

24. sep 2020 o 14:46 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Traja kamaráti Axel, Antoine a Jules mali bujarú noc. Z času na čas strávia spoločný víkend v dome Julových rodičov na vidieku. Chlapské akcie ich neomrzeli ani po rokoch, čo sa poznajú.

Sú už štyridsiatnici, aj preto opilecké noci už neznášajú tak dobre ako kedysi. Axel, notorický zvodca a klamár, v omamnom opojení predošlú noc pozval kamarátov na večeru. Vystatovačne zaplatil celý účet. Ráno to už stihol oľutovať, lebo ho to stálo niekoľko stoviek.

Ale keďže nikdy nebol typ, ktorý by len ticho čušal a trpel, vyzval priateľov priamo a úplne bezstarostne: Vráťte mi peniaze za večeru.

Aktivoval tým nebezpečnú bombu. Z banálnej nezhody sa tak stáva gejzír, ktorý vystrelí na povrch temné stránky, tajomstvá aj frustráciu každého z priateľov.

Vykričia si takmer všetko. Aj to, čo nechcú.

Vymyslel si to, a tak platí

Modernú a temperamentnú komédiu Účet si vysníval Ady Hajdu. V živote nehral v Štátnom divadle v Košiciach a nevedel, ako by sa tam dostal. Ale veľmi chcel.

Oslovil režiséra Jakuba Nvotu, či náhodou nepozná hru, s ktorou by mohol cestovať po Slovensku a splnil by si sen mať zájazdové divadlo, s ktorým by sa dostal aj na druhú stranu republiky.

Nvota vytiahol sviežu komédiu francúzskeho autora Clémenta Michela. A zdá sa, že nič lepšie nemohol pre trojicu Hajdy, Jakab a Latinák, ktorých spája dobré priateľstvo aj v skutočnosti, urobiť.

Stihli s ňou už vysnívanú košickú premiéru a aj tú bratislavskú. A ukázalo sa viacero vecí.