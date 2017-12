Festival Revište ponúkne slovenskú alternatívu

7. jún 2005 o 9:49 SITA

BRATISLAVA 7. júna (SITA) - Na ostrove pod zrúcaninou hradu Revište neďaleko Žarnovice začne v piatok rovnomenný hudobný festival. Počas dvoch dní ponúkne festival Revište takmer tridsať prevažne slovenských alternatívnych kapiel. Vystupovať budú kapely s nevšednými názvami, ako napríklad Pančuchy Aleny Hríbovej, Slepé črevo, Hrr na ne alebo Čaj o piatej. Z tých známejších sa predvedie Vidiek, Chiki Liki Tu-A, Družina a Presburger Klezmer Band. Na festivale dostane priestor aj Andrej Šeban so svojim novým projektom Spaceboys. Počas celého festivalu sa môžu návštevníci zabávať na non stop reggae scéne alebo zatancovať v rytmoch world music. Organizátori pripravili aj prehliadku európskych klubových filmov a vystúpenie divadla TaGako. Nebude chýbať ani literárna čajovňa a výstavy mladých výtvarníkov. Vstupné na festival sa bude pohybovať od 199 do 399 korún.