Jolie chce, aby deň s jej synom Maddoxom a Pittom trval večne

7. jún 2005 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 7. júna (SITA) - Herečke Angeline Jolie sa nepáčilo, keď sa jej v rannom vysielaní istej americkej televízie spýtala jej hostiteľka Ann Curry na vzťah s hercom Bradom Pittom. Herečku rozhnevalo, že si moderátorka do vysielania priniesla výtlačok týždenníka US Weekly Magazine, ktorý uverejnil fotografie z Kenskej pláže zachytávajúce jej syna Maddoxa s Bradom Pittom. Curry zamávala Angeline magazínom priamo pred očami a požiadala ju o vysvetlenie. "Deň, ktorý je tam zachytený, by mal trvať navždy. Je to totiž deň, keď som so svojím synom postavila hrad z piesku," uviedla herečka. Keď ale dostala šancu, aby vysvetlila, čo medzi ňou a lámačom ženských sŕdc v skutočnosti je, dodala len: "Ja aj vy viete, že by som mohla urobiť tisíc vyhlásení, ale na tom vôbec nezáleží a médiá budú zasa tvrdiť iba to, čo chcú."